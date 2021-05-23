Минчанин оставил квартиру и уехал в деревню, чтобы ухаживать за тридцатью котиками. Но тут началось (видео)

Источник материала: Onliner Сегодня у нас про котиков. Но история будет не такой милой, как нам хотелось бы. Наверное, потому, что пушистые играют здесь второстепенную роль: они рычаг, при помощи которого был перевернут уклад одной живописной белорусской деревни. В прошлом году один сердобольный минчанин собрал три десятка больных животных, оставил квартиру, работу и переселился в старый деревенский дом, чтобы дать котам шанс на жизнь. Но оценили поступок не все: часть деревенских крепко невзлюбила мужчину и его питомцев. Животные, мол, убегают с участка и мешают людям на огородах. Даем слово обеим сторонам этого неоднозначного соседского конфликта.

Как устроен Котоград

Вам может показаться, что на фото — обычный деревенский дом. Но это Котоград. У забора работает кафе, где жителям регулярно подают любимые блюда, за маленькой дверцей находится гостиница, в центре поселения благоустроен парк отдыха и развлечений им. Андрея Познякова — создателя и мэра этого уютного городка.













Население Котограда недавно выросло до 32 жителей. Поскольку городок совсем небольшой, Андрей помнит кличку каждого из них.





Город огорожен забором и укреплен сеткой высотой от 3 до 3,5 метров. Иногда некоторые пушистые набираются смелости и на высокой скорости бегут в сторону границы за новыми ощущениями. Понять их можно: за забором красивейшая деревня, которых в Беларуси осталось не так много. Длинная брусчатая дорога, похожая на хвост древнего ящера, деревянный костел, насаженные на высокие деревья зеленые участки местных жителей. Душевнее и быть не может, но изнутри все ощущается иначе.





Работал коммунальщиком и насмотрелся ужасов

Андрей много лет работал в «Минскводоканале», был инженером группы технической инспекции, исполнял обязанности руководителя группы. В том числе мужчина обследовал подвалы жилых домов. Там он часто находил травмированных животных: «жэсовцы» замуровывали четвероногих бродяг в технических помещениях, обрекая их на мучительную смерть, недовольные запахами жильцы подсыпали отраву, били. Андрея это всегда тревожило, а потому он регулярно приносил брошенных животных домой, пытался поставить на ноги, а потом передавал в хорошие руки.





— В Минске я границ не переходил, хотя, надо признаться, закон нарушал, потому что по законодательству положено не более двух животных в квартире, а у меня порой было и по пять. Остальные жили у знакомых, дворовых я просто всегда подкармливал, лечил и так далее.









Порой у меня возникали конфликты с соседями, потому что вентиляция в доме не работает, и если я не успевал вовремя за котом не убрать, то появлялся запах. Но глобальных проблем не было, особенно после того, как люди узнавали, что я животных ставлю на ноги и отдаю. Все решалось, — рассказывает минчанин о том, с чего все началось.





Тем не менее в какой-то момент держать котов в квартире стало проблематично: их собралось слишком много. К тому же, мужчине пришлось уйти с работы из-за некоторых разногласий с руководством — назовем это так.

В это время его подруга Елена, вместе с пожилой мамой переехавшая к нам из Украины, искала небольшой домик в какой-нибудь тихой деревне. Она предложила Андрею собрать животных и перебраться вместе с ней. Минчанин закрыл квартиру на ключ, собрал три десятка больных котов и решил посвятить себя спасению животных.





У котов есть своя комната

Дом Елены выглядит вполне симпатично. Это старинная постройка из бруса, которую хозяева пытаются приводить в порядок. Участок у них совсем небольшой — всего четыре сотки. Новоселы разбили крошечный огородик, поработали над ландшафтным дизайном, жемчужиной которого стало каменное сооружение на месте старого фундамента.





Для жизни хата пока подходит весьма условно: зимой температура здесь падала до пяти-семи градусов. Хозяева укрывались всем, что только находили в доме, ставили обогреватели и жертвовали всеми удобствами ради животных.





А вот для котов здесь созданы все условия. Все животные в поселении Андрея привиты, кастрированы или стерилизованы. Они регулярно обедают сухим кормом и угощаются «Докторской».

У них есть собственная дверь: входной группой служит старый улей, через него хвостатые попадают в собственную комнату, где уложен новый линолеум, есть кровать и печка, которая зимой оказывается целиком облеплена пушистыми комочками.









Последний год Андрей нигде не работает: уход за животными и ремонт дома отнимает все силы. Мужчина говорит, что порой работает по 15 часов, однако и этого не хватает.

— У меня были кое-какие сбережения, порой подрабатывал, а в самые трудные времена продавал личные вещи. Как-то выкручиваемся, на котов хватает. А в последнее время минчане начали привозить сухой корм, что очень спасает. Но это не главная проблема, меня куда больше беспокоит вопрос с соседями.

«В деревнях люди к домашним животным относятся так же, как к скоту»

Изначально на участке стоял обычный деревенский забор, однако соседи быстро забили тревогу: коты убегали и бродили по чужим участкам, что доставляло определенные неудобства, о которых вы можете догадаться сами.

Недавно Андрей нарастил над забором довольно высокую сетку, которую, по его словам, большинство котов миновать не способны: животные больны — у многих проблемы со зрением, лапами и даже позвоночником. Но порой некоторые питомцы все же сбегают, и несколько раз это заканчивалось плохо.

— Одного кота отравили. У него пошла синяя пена изо рта, а это явный признак, я с таким уже сталкивался. Еще двух побили. Естественно, я не знаю, кто это сделал, но это зверство. Это средневековье. Даже если что-то не нравится, так вопросы решать нельзя, — эмоционально рассказывает белорус. — В деревнях люди к домашним животным относятся так же, как к скоту. Они не видят разницы между котом и курицей.













После модернизации забора дачники по ту сторону брусчатки жаловаться перестали. А вот женщина из соседнего дома продолжала высказывать недовольство.

— Внук этой женщины постоянно приходил к нам, чтобы поиграть с котиками. Он их подкармливал, поэтому они, естественно, стали бегать к ним за едой. Нашей соседке это не нравилось: они, мол, выкапывали ее посевы, — говорит защитник животных.





В какой-то момент вялотекущий соседский конфликт дошел до температуры кипения. Мужчина сильно повздорил с пожилой соседкой — по словам Андрея, оба позволили себе лишнего в высказываниях и пожеланиях. Минчанин говорит, что соседка обещала отравить котов, соседка утверждает, что Андрей угрожал сжечь ее дом. Предлагаем не верить никому и оставить этот вопрос тем, кто должен решать такие проблемы. Мы же лишь приводим версии.

Надо сказать, что далеко не все деревенские так реагируют на новых соседей. Во время нашего приезда несколько старичков из другого конца поселка помогали минчанам переделать калитку — совершенно бесплатно.





— Как по мне, пусть хоть сто котов держат, лишь бы они другим не мешали. Мне лично не мешают, но я далеко живу, — говорит бабушка, которая остановилась поболтать с соседями. Кто-то из местных привез семье овощи с грядки, чтобы поддержать жертвующих собой людей. Деревня, пускай и не вся, разделилась на два лагеря.

Соседка подала в суд

Соседку Андрея зовут Мария Степановна. Она уже сорок пять лет приезжает сюда на отдых. После перепалки женщина решила не пускать все на самотек и обратилась в суд, заявив, что была оскорблена. На заседание она не пришла, поэтому дело будет рассмотрено позже. Однако нас больше интересует не суд, а суть.





Марию Степановну мы находим в гостях у старосты деревни — очень пожилой, но очень бойкой старушки, которая живет неподалеку. Женщины соглашаются поговорить и высказать свою позицию.

— Понимаете, эти коты начали лазить, копать ямы, запах стоял. У внука началась аллергия. Я Андрею сказала: «Сегодня пусть бегают ваши коты, а завтра чтобы их не было». А он мне через забор такого наговорил, чего я за 70 лет не слышала. Он меня оскорбил, сказал, что спалит меня, уничтожит и я сволочь, тварь, колхозница. Я вызвала милицию, но на суд я не поехала: у меня нога заболела.

Я ему не угрожала, а просто предупредила. Хочет котов держать — пускай строит вольер с крышей, чтобы они у него оставались. И проблем не будет. А так эта сетка не помогает никак — они через нее перелазят просто.





Староста деревни тоже подключается к разговору. Она говорит, что новичок при ней крайне некрасиво высказывался о других соседях, которые тоже были против его приюта.





— Я не верю, что кто-то из наших мог ударить или, не дай бог, отравить его котов. Тот кот, может, наелся какой дохлятины. Или мышь с отравой съел. У меня восемь правнуков, я староста деревни! И я в людях немного понимаю. А потому говорю ему: «Андрей, ты не прав, надо с людьми уживаться. Надо что-то решать».

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