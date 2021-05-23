Выбираем старенький Lexus. Цены удивят

Источник материала: Onliner

На мировом рынке автомобили Lexus конкурируют с BMW, Mercedes и Audi. Стоят японские премиум-автомобили в салонах, как правило, не дороже своих немецких соперников. Но когда речь заходит о подержанных автомобилях, то Lexus «в среднем по больнице» стоит заметно больше, чем немецкие «одногодки». Ликвидность бренда, вероятно, связана с высокой надежностью бэушных Toyota и Lexus. Давайте посмотрим, сколько за старенькие «Лексусы» просят пользователи «Автобарахолки».

Lexus LS

Японский конкурент Mercedes S-Class и BMW 7-Series появился в 1989 году. Сегодня на «Автобарахолке» Lexus LS первого поколения можно купить за 4700 долларов по курсу. Это будет без малого 30-летний автомобиль: LS400 сошел с конвейера в 1992 году. Японский седан продается в Минске с относительно небольшим пробегом — 280 тысяч км. То есть в год LS проезжал менее 10 тысяч.

Под капотом престижного авто — 4-литровый атмосферный мотор, развивающий 245 л. с. Коробка передач — автоматическая. Двигатель вращает заднюю ось. Продавец уверяет, что машина технически обслужена и обута в новую резину. Lexus LS I сегодня не так уж часто можно встретить в потоке, а если сохранить его еще лет 10, он превратится в настоящий эксклюзивный раритет. Может, 4700 — это не так уж дорого?

Lexus GS

На «Автобарахолке» продается только один Lexus GS первого поколения. Машина 1996 года выпуска стоит всего 2500 долларов по курсу. Возможно, такой невысокий прайс связан с большим пробегом (586 854 км). А быть может, дело в том, что седан находится на российском учете. Так или иначе, продавец готов к торгу. Напомним, Lexus GS — это заднеприводный седан бизнес-класса, который можно сравнивать с BMW 5-Series или Mercedes E-Class.

Данный экземпляр оснащен 220-сильным атмосферным двигателем объемом три литра. Коробка передач — автоматическая. В салоне виднеется светлая кожа, деревянные вставки и магнитола с большим экраном (явно родом из XXI века). Среди опций отмечены круиз-контроль, климат, сигнализация, литые диски, электропривод кресла, люк, подогрев сидений. Представьте, сколько стоил этот седан в 1996 году!

Lexus RX

В конце 1990-х был настоящий бум на премиальные вседорожники. Сегмент, родоначальником которого принято считать Range Rover, пополняли друг за другом BMW Х5, Mercedes ML, Lexus RX. Последний появился в продаже в 1998 году. Самый старый экземпляр RX на «Автобарахолке» сошел с завода в 1999-м — за два года до появления сайта Onliner. Сегодня автомобиль продается в Могилеве за 4700 долларов по курсу.

Заявленный пробег — 426 476 км. Под капотом расположен 3-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Привод у RX полный. Продавец говорит, что недавно заменил задние амортизаторы и отбалансировал кардан. Перед 2021 годом кроссовер прошел техосмотр. В объявлении очень много фотографий, в том числе крупным планом. Кузов не в самом идеальном состоянии, но и возраст у машины уже немаленький.

Lexus ES

Компания Lexus создавалась «тойотовцами» в первую очередь для американского рынка. Из-за этого некоторые модели очень трудно классифицировать по европейским стандартам, где классы фактически отвязаны от габаритных размеров. Вот к какому сегменту отнести Lexus ES? Поклонники Toyota Camry считают, что в Е-класс. Но там уже выступает GS. Может быть, D? А куда тогда деть IS? Чаще всего европейские эксперты относят переднеприводный ES к подклассу D+. Такой седан 2000 года выпуска стоит в Минске 5650 долларов в эквиваленте.

Пробег автомобиля составляет 351 991 км. Машина бензиновая с 3-литровым двигателем и АКП. Пригонялся экземпляр из ОАЭ. Нынешний владелец катается на ES с 2014 года и уверяет, что машина находится в отличном состоянии. Кузов обработан антикоррозийным составом KROWN. Автомобиль находится на крытом паркинге (в автохаусе), можно посмотреть в любое время и погоду.

Lexus GS

Второе поколение Lexus GS дебютировало в 1997 году. Машина очень достойно сражалась с BMW E39 на многих рынках, а в США даже опережала «немца» по продажам. Сегодня за этот бизнес-седан просят 4300 долларов по курсу. Это 21-летняя машина с пробегом 367 тысяч километров. 3-литровый бензиновый мотор мощностью 223 л. с. переоборудовали под работу на газе. Коробка — «автомат», привод — на заднюю ось.

Автомобиль находится в Могилеве, и продавец говорит, что двери, багажник и капот у седана живые. ТО — до марта 2022 года. Недавно были заменены жидкости и фильтры. Тормозные колодки по кругу новые, как и рулевой наконечник. Еще недавно были заменены передние и задние тормозные. С реальным покупателем возможен торг у капота. Продавец не поленился сделать много фотографий. Заходите в объявление, изучайте.

Lexus LS

Это самая дорогая модель в нашей сегодняшней подборке. Lexus LS 2002 года выпуска стоит в Минске 8199 долларов по курсу. Это третье поколение представительского седана (еще до рестайлинга). За 19 лет автомобиль проехал 234 000 км. Он оснащен 4,3-литровым двигателем мощностью 282 л. с. Крутящий момент — 434 Н·м.

Автомобиль в очень богатой комплектации с адаптивным ксеноном, бесключевым доступом, доводчиком дверей и багажника, подогревом и вентиляцией сидений спереди и сзади, электроприводом передних и задних сидений, памятью кресел водителя и задних пассажиров и мн. др. У автомобиля есть режимы подвески и двигателя с коробкой. В салоне — три климатические зоны и мощная аудиосистема.