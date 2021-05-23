«В день можно зарабатывать 200—300 рублей». Поговорили с мастером о тренде на яркие неоновые косы и кудри на голове

Источник материала: Onliner Несколько лет назад главный законодатель трендов Instagram внезапно вспомнил про прически 2000-х. Афрокудри, афрокосички и яркие цветные пряди в волосах моментально выделяют девушек в общей ленте, да и в жизни делают заметнее в толпе. Тренд актуален до сих пор. Onliner поговорил с мастером-технологом компании Hairshop по наращиванию волос и креплению искусственных волос Кристиной Тарлецкой о том, сколько стоит это удовольствие и как его правильно носить.

Откуда вообще пошла мода на яркие косы и из чего они делаются?

Выражение «искусственно созданный» сегодня звучит вполне себе обыденно. Мы привыкли к искусственным цветам, зубам, ресницам, еде и так далее. История искусственных волос началась много сотен лет назад. Канекалон же появился в середине прошлого века. Именно тогда японцы придумали, как создать волосы из синтетического материала, которые визуально и на ощупь максимально напоминают натуральные. Появилась мода на парики из канекалона.

В 70-х годах цветные парики обрели мировую популярность и стали использоваться на модных показах. В 80-х началась мода на африканские косички из этих волокон. Яркие косы, косички и дреды стали частью модного кода 90-х и 2000-х. И вот пару лет назад соцсети снова сделали востребованными броские косы на головах.





— Цветные искусственные косы и кудри — это бюджетный и быстрый способ смены образа, — рассказывает Кристина. — Свою роль сыграли и соцсети. Так сложилось исторически, что наши славянские девушки всегда украшали себя косами, красили волосы. Цветные косы особенно популярны на территории России, Украины и Беларуси.





Напрашивается вопрос: почему бы не плести эти безумные прически с использованием натуральных волос, которые сегодня тоже продаются в больших количествах?

— Создавать подобные прически из натуральных волос сложновато, — объясняет Кристина. — Во-первых, это будет стоить крайне дорого. Во-вторых, натуральным волосам сложно придать любой желаемый сумасшедший оттенок. В-третьих, они требуют такого же ухода, как свои, живые волосы, а косы нельзя часто мыть, мазать кремами и маслами.





Выходит, что проще и удобнее использовать синтетические волокна. Тем более сегодня специалисты научились создавать какие угодно искусственные волосы: прямые, гофрированные, завитые, в форме зигзагов и так далее. Короче, выбор огромный.

— Самые популярные цвета сегодня — супер-яркие. Девушки, которые боятся красить свои волосы в неоново-розовый цвет, решают попробовать альтернативный способ. Особенно пользуются спросом ментоловый, салатовый, розовый, фиолетовый цвета.





Какие варианты причесок существуют и сколько они стоят?

Вариантов причесок с искусственными волосами множество: афролоконы, афронаращивание, две косы, много обычных косичек, много косичек зизи, две небольшие косички у лица.

— Разновидностей волос и креплений много. Один материал пришивается, другой — точечно вплетается, третий — крючком прикрепляется в каркас из своих волос.





Работа с клиентом — это прежде всего исполнение его желаний. Сперва нужно понять, чего именно он хочет. Консультация начинается с уточнения потребностей: собирается ли клиент носить волосы в распущенном виде либо будет ходить исключительно с заплетенными косами. Возможно, он выберет афронаращивание, может, мы пришьем ему афрокудри, а может быть, он захочет натуральные волосы. Нужно учитывать образ жизни, бюджет и степень желания изменений. Чаще всего, попробовав что-то одно, девушки возвращаются за новой прической.





Так выглядят две косы из канекалона: