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Сергей «Хлопотное дельце» Миронов вышел на свободу после 30 суток ареста
Источник материала: Партизан
Его задержали вместе с мамой 22 апреля на районном марше в Малиновке.
Фото: ONLINER.BY
Его задержали вместе с мамой 22 апреля на районном марше в Малиновке.
Культовый Сергей «Хлопотное дельце» Миронов вышел на свободу в Жодино после 30 суток ареста. Журналисты
— Какие планы на будущее?
— Учиться.
— С кем был пес Феликсик все это время?
— Кто-то забрал, у кого-то ключи были, я не волновался за него.
— Сколько книг прочитали?
— У нас не было книг.
— Чем занимались?
— Шатались, болтали, играли там в шахматы…
Сергей Миронов получил известность благодаря милицейскому видео, снятому после его первого задержания. Парень в непринужденной манере рассказал о своих планах на жизнь и вызвал фурор в интернете.
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Его задержали вместе с мамой 22 апреля на районном марше в Малиновке.
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