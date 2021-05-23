ЧМ в Риге: сенсации и поражения. Хоккеисты сборной Чехии потерпели второе подряд поражение

пише т сайт Белновости. Чемпионат по хоккею стартовал в Рига в пятницу, 21 мая. Пока состоялись лишь несколько матчей, однако сенсаций случилось уже немало,т сайт Белновости.





Так, в первый день турнира сборная Латвии неожиданно обыграла канадцев со счётом 2:0.





В субботу Дания впервые в истории мировых первенств обыграла Швецию.









Фото: ТАСС / Федосенко Наталия, 5-tv.ru





Третьей сенсацией стали два подряд поражения чешских хоккеистов, которые считались одними из фаворитов турнира.

И если проигрыш россиянам не удивил болельщиков, то разгромное поражение от Швейцарии повергло в шок болельщиков сборной Чехии.

Вчерашний матч завершился со счётом 5:2 в пользу швейцарцев, сообщают зарубежные СМИ.

Ход матча

Счёт открыли чехи. На 15-й минуте матча отличился Филип Хытыл. Однако уже спустя три минуты игроку сборной Швейцарии Грегори Хофману удалось сравнять счёт.





Во втором периоде доминировали швейцарцы. Отличились Тимо Майер и Тристан Шервей.





Чехам не удалось перехватить инициативу и в третьем периоде. На гол Иржи Смейкала ответили Тимо Майер и Грегори Хофманн.





В итоге сборная Швейцарии разгромила Чехию со счётом 5:2.





Турнирное положение





В группе A лидирует сборная России, на счету которой 6 очков. Далее идут Словакия, Швейцария и Дания, набравшие по 3 балла.





Сборные Швеции, Беларуси, Чехии и Великобритании пока не набрали ни одного очка

Промежуточным лидером группы B с шестью очками является сборная Германии. На второй строчке расположилась сборная Латвии - 4 очка.





В группе лидеров также оказались Финляндия и Казахстан. А вот команды США, Канады, Норвегии и Италии пока не могут похвастаться набранными очками.



















