13 кадров самого жуткого кино, которое вы сразу захотите пересмотреть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Леденящая душу история отеля "Оверлук", рассказанная Стэнли Кубриком, сегодня прочно закрепилась в списках лучших американских фильмов, да и вообще мирового кино. Однако интерпретацию режиссера возненавидел сам автор "Сияния" Стивен Кинг. Писателю, в общем-то, не особо везет с экранизациями. Но таких негативных отзывов, как к этому фильму, он не оставлял никогда.

Главным образом его возмутило искажение характера главного героя — писателя и смотрителя отеля. Персонаж должен был быть хорошим человеком, который борется с алкогольной зависимостью (очень личное для Кинга), но не может с ней справиться и оказывается одержим злой силой. А Джек Николсон, в котором зрителю виделся недавно сыгранный им пациент психиатрической клиники в "Полете над гнездом кукушки", с первых кадров пугал маниакальной улыбкой и депрессивным поведением.

Но, несмотря на это и некоторые другие отхождения от книги, "Сияние" Кубрика стало классическим хоррором и важнейшей частью кинокультуры. С этого фильма в американском кино появились реалистичные призраки, которых не отличить от живых людей, и дети с паранормальными способностями.

Режиссеру удалось превратить отель в горах, построенный на месте индейского кладбища, в таинственное и жуткое кинопространство. Кадры картины отличаются особой геометрией: рисунок коврового покрытия, зеленый лабиринт, девочки-двойняшки — вы не забудете их никогда, хоть раз посмотрев эту ленту.