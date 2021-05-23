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13 кадров самого жуткого кино, которое вы сразу захотите пересмотреть
23.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Леденящая душу история отеля "Оверлук", рассказанная Стэнли Кубриком, сегодня прочно закрепилась в списках лучших американских фильмов, да и вообще мирового кино. Однако интерпретацию режиссера возненавидел сам автор "Сияния" Стивен Кинг. Писателю, в общем-то, не особо везет с экранизациями. Но таких негативных отзывов, как к этому фильму, он не оставлял никогда.
Главным образом его возмутило искажение характера главного героя — писателя и смотрителя отеля. Персонаж должен был быть хорошим человеком, который борется с алкогольной зависимостью (очень личное для Кинга), но не может с ней справиться и оказывается одержим злой силой. А Джек Николсон, в котором зрителю виделся недавно сыгранный им пациент психиатрической клиники в "Полете над гнездом кукушки", с первых кадров пугал маниакальной улыбкой и депрессивным поведением.
Но, несмотря на это и некоторые другие отхождения от книги, "Сияние" Кубрика стало классическим хоррором и важнейшей частью кинокультуры. С этого фильма в американском кино появились реалистичные призраки, которых не отличить от живых людей, и дети с паранормальными способностями.
Режиссеру удалось превратить отель в горах, построенный на месте индейского кладбища, в таинственное и жуткое кинопространство. Кадры картины отличаются особой геометрией: рисунок коврового покрытия, зеленый лабиринт, девочки-двойняшки — вы не забудете их никогда, хоть раз посмотрев эту ленту.
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В этот день 23 мая 1980 года на экраны вышла лента "Сияние" и, как обычно бывает с настоящими шедеврами, собрала множество негативных отзывов.
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