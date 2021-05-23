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Как встречали на воле Сергея «Хлопотное Дельце» и его маму после 30 суток ареста
23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сергей Миронов (известный как Хлопотное Дельце) в субботу вышел из жодинского ИВС после 30 суток административного ареста.
Все фото Анна Иванова,
Парня вместе с мамой
Сергея и его маму встретили друзья и родные, пишет
Миронов рассказывает, что не болеет, условия описывает как нормальные — можно сидеть. Книг он за этот месяц не читал, потому что их в камере ИВС не было. Первое его желание — пойти в душ.
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Их встретили родные.
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