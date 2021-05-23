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Как встречали на воле Сергея «Хлопотное Дельце» и его маму после 30 суток ареста

23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Сергей Миронов (известный как Хлопотное Дельце) в субботу вышел из жодинского ИВС после 30 суток административного ареста.

Как встречали на воле Сергея «Хлопотное Дельце» и его маму после 30 суток ареста

Все фото Анна Иванова, Onliner.by

Парня вместе с мамой задержали 22 апреля на районном марше в Малиновке, обоим присудили по 30 суток. 22 мая Сергей и его мама вышли на свободу.

Сергея и его маму встретили друзья и родные, пишет Onliner.by. Один из важных вопросов в этой ситуации — с кем остался пес Феликсик. Об этом журналисты портала спросили у Сергея, но он пока не знает. Надеется, что кто-то на это время взял собаку к себе.

Как встречали на воле Сергея «Хлопотное Дельце» и его маму после 30 суток ареста

Миронов рассказывает, что не болеет, условия описывает как нормальные — можно сидеть. Книг он за этот месяц не читал, потому что их в камере ИВС не было. Первое его желание — пойти в душ.

 
 
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