Как встречали на воле Сергея «Хлопотное Дельце» и его маму после 30 суток ареста

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Сергей Миронов (известный как Хлопотное Дельце) в субботу вышел из жодинского ИВС после 30 суток административного ареста.





Все фото Анна Иванова, Onliner.by

Парня вместе с мамой задержали 22 апреля на районном марше в Малиновке, обоим присудили по 30 суток. 22 мая Сергей и его мама вышли на свободу.

Сергея и его маму встретили друзья и родные, пишет Onliner.by . Один из важных вопросов в этой ситуации — с кем остался пес Феликсик. Об этом журналисты портала спросили у Сергея, но он пока не знает. Надеется, что кто-то на это время взял собаку к себе.





Миронов рассказывает, что не болеет, условия описывает как нормальные — можно сидеть. Книг он за этот месяц не читал, потому что их в камере ИВС не было. Первое его желание — пойти в душ.