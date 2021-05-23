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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
На минувшей рабочей неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост.
Свои позиции укрепили:
Две другие валюты свои позиции сдали:
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На минувшей рабочей неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост.
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