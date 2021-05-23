Что случилось с валютой

На минувшей рабочей неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, продемонстрировали рост.





Свои позиции укрепили:

евро на 0,003 пункта (с 3,0606 до 3,0636 белорусского рубля);

злотый на 0,067 пункта (с 6,7563 до 6,8233 белорусского рубля за 10 злотых);

российский рубль на 0,0008 пункта (с 3,4062 до 3,407 белорусского рубля за 100 российских).

Две другие валюты свои позиции сдали:

доллар на 0,0135 пункта (с 2,5215 до 2,508 белорусского рубля);

гривна на 0,0078 пункта (с 9,1482 до 9,1404 белорусского рубля за 100 гривен).

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