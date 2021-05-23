Беларусь среди лидеров в бывшем СССР по росту цен

По росту потребительских цен в январе—апреле 2021 года Беларусь заняла четвертое место на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.





За четыре месяца цены в Беларуси увеличились на 4,58%. Впереди Грузия (7,5%), Армения (5,1%) и Украина (4,8%).

Далее — Узбекистан (4,1%), Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан (по 4%), Молдова (3,31%), Россия (2,72%), Казахстан (2,7%), Литва (2,6%), Латвия (2,5%) и Эстония (1,7%). Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

В апреле цены в Беларуси увеличились на 0,74%, при этом власти страны практически заморозили цены на ряд товаров, которые посчитали социально значимыми. Выше месячный рост цен был в Узбекистане (1,5%), Молдове (1,48%), Армении (1,3%), Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии и Литве (по 0,9%), ниже — в Таджикистане, Украине (по 0,7%), России (0,58%), Эстонии (0,4%) и Азербайджане (0,3%).

В самопровозглашенном Приднестровье, где имеется своя финансовая система, цены увеличились с начала года на 2,78% (за апрель — на 0,7%).

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%), января—апреля — четвертое (3,34%), апреля — девятое (0,58%), января нынешнего года — четвертое (1,14%), января—февраля — первое (3,1%), января—марта — третье (3,81%).

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