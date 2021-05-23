23 мая подвигу Владимира Карвата исполняется 25 лет

Источник материала: ОНТ

23 мая страна вспоминает подвиг Владимира Карвата. Ровно 25 лет назад в этот день под Барановичами он ценой своей жизни отвел падающий самолёт от жилых домов. За мужество и самоотверженность пилот получил звание первого Героя Беларуси.

23 мая 1996 года военный летчик первого класса совершал учебно-тренировочный полет. Через несколько минут после взлёта машина стала терять управление. Истребитель СУ-27 буквально загорелся в воздухе. Подполковник получил команду покинуть самолет. Но под крылом были жилые дома. За последние 14 секунд жизни Владимир Карват сделал всё, чтобы спасти людей.

Валерий Бойко, сослуживец Владимира Карвата, полковник запаса: «Правильнее сработать, наверное, не смог бы никто. Согласно руководству полетной эксплуатации – это как Библия для летчика – летчик может покинуть самолет в любой обстановке, если самолет терпит бедствие, или неуправляемый, или горит, и в принципе он защищен Законом. Но есть человеческий закон. Поэтому профессионально он сработал на 100%, увел самолет от населенного пункта, хотя периодически у него отказывало управление».

В пятницу у мемориала, который установлен на месте трагедии возле агрогородка Арабовщина прошел митинг-реквием. Именем Владимира Карвата названа улица в столице, школы в Бресте и Минске. По роковому совпадению, четверть века спустя под Барановичами подвиг Карвата повторили Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко. В Барановичах уже заявили, что увековечат их имена, а люди останутся благодарны им навсегда.

Фото: БЕЛТА

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