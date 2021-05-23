В Конго начал извергаться вулкан Ньирагонго

Источник материала: ОНТ

В Демократической Республике Конго начал извергаться вулкан Ньирагонго. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руандийскую вещательную компанию RBA.

Извержение заметили жители города Рубаву, который находится недалеко от границы с ДРК. Вспышки света из кратера заметили и люди из города Гома.

Очевидцы сообщили, что почувствовали запах серы. Начала ли извергаться лава, пока неизвестно.

Около трёх тысяч жителей города Гома начали спасаться и пересекать границу с Руандой. Людей стали размещать в школах и церквях.

Около 25 лет назад извержение вулкана Ньирагонго привело к массовой гибели людей. Тогда скорость потоков лавы со склонов достигала 60 км/с.

Фото: Pixabay

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