В центре Киева встретились участники шествий трансгендеров и националистов

Источник материала: ОНТ

В центре Киева прошёл марш трансгендеров. Представители сексуального меньшинства вышли на акцию в защиту своих прав.

Надо отметить, митинг получился весьма немногочисленным. Гораздо больше на улице оказалось украинских националистов. Радикалы с нацистской символикой на сей раз выступили за традиционные ценности и вели себя агрессивно. К слову, полицейских на месте событий оказалось больше, чем участников акции ЛГБТ – благодаря им удалось избежать потасовки.

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