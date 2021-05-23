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В центре Киева встретились участники шествий трансгендеров и националистов
Источник материала: ОНТ
В центре Киева прошёл марш трансгендеров. Представители сексуального меньшинства вышли на акцию в защиту своих прав.
Надо отметить, митинг получился весьма немногочисленным. Гораздо больше на улице оказалось украинских националистов. Радикалы с нацистской символикой на сей раз выступили за традиционные ценности и вели себя агрессивно. К слову, полицейских на месте событий оказалось больше, чем участников акции ЛГБТ – благодаря им удалось избежать потасовки.
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В центре Киева прошёл марш трансгендеров. Представители сексуального меньшинства вышли на акцию в защиту своих прав. Надо отметить, митинг получился весьма...
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