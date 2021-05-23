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Лесные пожары не утихают в Греции и на острове Тенерифе

23.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лесные пожары не утихают в Греции и на острове Тенерифе

В Европе продолжаются природные пожары. В пригородах Афин огонь уничтожил уже 4000 гектаров леса. Стала известна причина – один из местных жителей сжигал оливковые ветви на своем участке.

Пламя раздул сильный ветер – и оно распространилось на большую территорию. Пострадали жилые дома, людей пришлось эвакуировать. Дым ощущается во многих районах Афин, на улицах пепел. К греческим возгораниям добавились тенерифские: на испанском острове сгорели полторы тысячи гектаров леса. Огонь подбирается к национальному парку Тейде, с пожаром борются 3 тысячи спасателей.

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В Европе продолжаются природные пожары. В пригородах Афин огонь уничтожил уже 4000 гектаров леса. Стала известна причина – один из местных жителей сжигал оливковые...
 
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