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Белорусские нефтяники осваивают добычу запасов «трудных» углеводородов

23.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские нефтяники осваивают добычу запасов «трудных» углеводородов

Продолжается разработка перспективных нефтяных месторождений. Специалисты осваивают добычу нетрадиционных запасов так называемых «трудных» углеводородов. 

В «Белоруснефти» подобрали «ключ» к участкам, которые еще недавно считались безнадежными. Нефтяники внедряют передовые технологии. Пригодился опыт мировых нефтегазодобывающих компаний, разработана комплексная программа – одна из самых наукоемких на постсоветском пространстве. На Речицком месторождении уже разворачивается промышленная добыча. А исследования идут по всей территории северной и центральной зон Припятского прогиба. 

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Продолжается разработка перспективных нефтяных месторождений. Специалисты осваивают добычу нетрадиционных запасов так называемых «трудных» углеводородов.  В...
 
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