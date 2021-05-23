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Белорусские нефтяники осваивают добычу запасов «трудных» углеводородов
Источник материала: ОНТ
Продолжается разработка перспективных нефтяных месторождений. Специалисты осваивают добычу нетрадиционных запасов так называемых «трудных» углеводородов.
В «Белоруснефти» подобрали «ключ» к участкам, которые еще недавно считались безнадежными. Нефтяники внедряют передовые технологии. Пригодился опыт мировых нефтегазодобывающих компаний, разработана комплексная программа – одна из самых наукоемких на постсоветском пространстве. На Речицком месторождении уже разворачивается промышленная добыча. А исследования идут по всей территории северной и центральной зон Припятского прогиба.
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Продолжается разработка перспективных нефтяных месторождений. Специалисты осваивают добычу нетрадиционных запасов так называемых «трудных» углеводородов. В...
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