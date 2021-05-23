В Китае во время ультрамарафона погиб 21 человек

Источник материала: ОНТ

В провинции Ганьсу на севере Китая во время проведения ультрамарафона из-за экстремальной погоды погиб 21 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

В субботу утром недалеко от города Байинь стартовал забег на 100 км по пересечённой местности. На высокогорном участке марафона около 13:00 погода резко испортилась: поднялся сильный ветер, начались град и ледяной дождь. Некоторые участники сошли с дистанции, чтобы переждать непогоду, у многих из-за погоды началось переохлаждение.

Соревнование было остановлено. На поиски спортсменов отправились 1200 спасателей. Как они позже отметили, участники были одеты очень легко, а температура воздуха в отдельных участках почти достигла до нуля.

Фото: Pixabay

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