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В Китае во время ультрамарафона погиб 21 человек

23.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае во время ультрамарафона погиб 21 человек

В провинции Ганьсу на севере Китая во время проведения ультрамарафона из-за экстремальной погоды погиб 21 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

В субботу утром недалеко от города Байинь стартовал забег на 100 км по пересечённой местности. На высокогорном участке марафона около 13:00 погода резко испортилась: поднялся сильный ветер, начались град и ледяной дождь. Некоторые участники сошли с дистанции, чтобы переждать непогоду, у многих из-за погоды началось переохлаждение.

Соревнование было остановлено. На поиски спортсменов отправились 1200 спасателей. Как они позже отметили, участники были одеты очень легко, а температура воздуха в отдельных участках почти достигла до нуля.

Фото: Pixabay

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В провинции Ганьсу на севере Китая во время проведения ультрамарафона из-за экстремальной погоды погиб 21 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа. В...
 
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