Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Певица Манижа, представившая на конкурсе "Евровидение-2021" Россию, оценивая свой результат, заявила, что гордится им и выложилась на 100%.

По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место. Манижа набрала 204 балла. Максимальные 12 баллов голосования жюри России в этом году отдал только Азербайджан. Всего жюри присудило Маниже 104 балла, еще 100 она получила от зрителей.

"Для меня самое главное было – это сделать все на 100% на сцене. И я собой горжусь. Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до "Евровидения" о них говорила, потому что вы самые прекрасные", – сказала Манижа в эфире Первого канала.

Певица также поблагодарила зрителей за теплый прием.

"Зал с самого начала, до того, как мы начали выходить, начал аплодировать. Когда я залезла в платье, они начали очень громко кричать и на протяжении всего номера очень помогали", – отметила Манижа.

Что говорят о выступлении Манижи

"Манижа, дорогая, ты открыла совсем новый мир сегодня, благодарю тебя… Многие другие страны, они показали, что у нас самые масштабные авторы, самые масштабные продюсеры, у нас деньги. А ты показала, что у нас в России – у нас душа", – сказал в эфире Первого канала певец Александр Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году как представитель Норвегии.

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская назвала "Евровидение-2021" слабейшим в истории конкурса, она считала фаворитами Францию, Италию и Мальту. Представительнице России Маниже она предрекла 5-8 место.

"Очень слабый конкурс. Манижа на фоне всех остальных выглядит очень достойно", – добавила Рудковская.

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Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, охарактеризовал песню Манижи для конкурса как "микс фолка, поп-музыки и рока", отметив, что композиция получилась необычной.

"Она в каком-то смысле новый артист, но она знаменита", – рассказал Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village.

"С точки зрения номера и выступления – прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть, она на своем месте. Но песня, я не понимаю ее песню", – прокомментировал выступление Манижи музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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Что известно о Маниже

Российская певица Манижа Сангин (Хамраева, Manizha) родилась 8 июля 1991 года в Душанбе (Таджикистан). Ее дед Таджи Усманов был таджикским писателем и журналистом, в его честь названа улица и установлен монумент в Худжанде. Родная прабабушка – одна из женщин, вошедших в историю Центральной Азии как первая снявшая паранджу. Мать – дизайнер одежды.

В возрасте двух с половиной лет Манижа вместе с родителями переехала в Россию из-за гражданской войны, которая тогда шла в ее стране. Собственные песни начала писать в 16 лет, одновременно стала выступать псевдонимом РуКола. В 2008 году вышел ее дебютный альбом "Пренебрегаю" и клип на одноименный трек из него. В съемках видео принял участие российский певец и актер Семен Слепаков.

После окончания школы Манижа поступила в РГГУ на факультет психологии.

Несколько лет жила в Лондоне, где сотрудничала с продюсером Майклом Спенсером (работал также с Кайли Миноуг, Ньютоном Фолкнером, Эмили Санде и другими всемирно известными артистами), однако через какое-то время из-за разногласий по поводу условий контракта ушла от него и вернулась в Россию.

В 2016 году певица представила Instagram-альбом Manuscript уже как Manizha, в 2018 году выпустила альбом ЯIAM.

Помимо музыкальной карьеры, Манижа занимается общественной деятельностью. В конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020 года стала первым российским послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Певица часто поддерживает различные благотворительные фонды, принимает участие в благотворительных фестивалях и акциях. Является амбассадором фонда "Подари жизнь".