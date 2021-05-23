На госканале рассказали, чем был вызван обыск в студии «Белсата»

Источник материала: Салiдарнасць

Основанием для обыска в минской студии телеканала «Белсат» 21 мая стало «незаконное изготовление и распространение медиаконтента»; шестеро сотрудников телеканала, из которых большинство — технические, задержаны.

Об этом сообщили в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

В сюжете гостелеканала рассказали, что силовики нашли в студии форму милиционеров и МЧС, а «Белсат» «может быть причастен к маскараду с ряжеными силовиками», пишет mediazona.by .

«Форменное обмундирование сотрудников милиции с капитанскими погонами, МЧС, военные модели с нашивкой «Штурм» — все эти элементы ролевой игры нашли правоохранители за кулисами студии, где снималось ток-шоу «Кожны з нас» для этого польского телеканала», — утверждается в сюжете.

Также телеканал показал фрагмент разговора силовиков с двумя мужчинами в студии. Силовики спрашивают, откуда формы в студии и «кто вообще за это все отвечает». Мужчины говорят, что не знают.

21 мая силовики пришли в минскую студию «Белсата» , где телеканал снимает программу «Кожны з нас».