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На госканале рассказали, чем был вызван обыск в студии «Белсата»
23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основанием для обыска в минской студии телеканала «Белсат» 21 мая стало «незаконное изготовление и распространение медиаконтента»; шестеро сотрудников телеканала, из которых большинство — технические, задержаны.
Об этом
В сюжете гостелеканала рассказали, что силовики нашли в студии форму милиционеров и МЧС, а «Белсат» «может быть причастен к маскараду с ряжеными силовиками», пишет
«Форменное обмундирование сотрудников милиции с капитанскими погонами, МЧС, военные модели с нашивкой «Штурм» — все эти элементы ролевой игры нашли правоохранители за кулисами студии, где снималось ток-шоу «Кожны з нас» для этого польского телеканала», — утверждается в сюжете.
Также телеканал показал фрагмент разговора силовиков с двумя мужчинами в студии. Силовики спрашивают, откуда формы в студии и «кто вообще за это все отвечает». Мужчины говорят, что не знают.
21 мая силовики
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Сообщается, что основанием для обыска стало нарушение законодательства о СМИ, шестеро сотрудников канала задержаны.
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