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Италия выиграла «Евровидение-2021»
Источник материала: Навiны
Накануне поздно вечером в Роттердаме определился победитель песенного конкурса
Как и
Результат победителя — 524 балла, опередив ближайших преследователей: Францию — на 25 балла и Швейцарию — 92 балла.
Напомним, что от Беларуси на «Евровидение»
Видимо, в знак протеста БТ
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Накануне поздно вечером в Роттердаме определился победитель песенного конкурса «Евровидение-2021».
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