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На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Сегодня на территории Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически повсеместно пройдут дожди; местами прогремят грозы.
Ветер юго-западный, западный сильный порывистый. Погода в регионах:
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
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Сегодня на территории Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.
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