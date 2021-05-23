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Белорус Илья Шиманович завоевал серебро на ЧМ Европы по плаванию
Источник материала: Партизан
Илья Шиманович стал вторым в дисциплине 50 м брассом на чемпионате Европы по плаванию,
Дистанцию И. Шиманович преодолел за 26,55 сек. Лидером в данном виде соревнований стал представитель Великобритании Адам Пити (26,21 сек). Бронза – у итальянца Николо Мартиненги с результатом в 26,68 сек.
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Илья Шиманович стал вторым в дисциплине 50 м брассом на чемпионате Европы по плаванию, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
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