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Миниатюрист создает мини-копии инструментов, они как настоящие! – видео

23.05.2021 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Мастер из Армении Валерий Назаретян своими руками создал необычную коллекцию миниатюр музыкальных инструментов и радиотехники, которую теперь демонстрирует посетителям собственного музея.

Создавать различные предметы Валерий начал еще в дошкольном возрасте. Говорит, всегда старался усовершенствовать вещи своими руками, вдохнуть в них жизнь.

"Я творил с двух лет в различных сферах: делал предметы искусства, макеты церквей, архитектурных строений. С малых лет, если мне дарили какие-то предметы либо игрушки, я обязательно должен был это поменять, перевоплотить", – рассказал мастер.

Все экспонаты в музее Назаретяна действующие: на рояле можно сыграть, кассетный магнитофон – послушать. Для мастера важно создавать уменьшенные копии настоящих, как в реальной жизни, предметов.

Творения миниатюриста, среди которых имеются и предметы изобразительного искусства, скульптуры, графика участвовали в выставках и международных фестивалях. Именно там работы Назаретяна заметили и оценили почитатели его таланта.

"Люди увидели и дали оценку, сказали, что это интересное искусство, и, если иметь постоянную площадку для показа, люди будут часто посещать ее. После этого возникла идея несколько работ выставить в интернете. Люди увидели и спрашивали – где они могут это увидеть? Два года назад родилась идея мини-музея, она возникла из желания людей", – вспоминает Валерий.

 
 
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Умелец из Армении создал коллекцию миниатюр музыкальных инструментов и радиотехники, теперь эти экспонаты мастер демонстрирует в собственном мини-музее....
 
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