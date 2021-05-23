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Май протестует: грозы и ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

23.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Май протестует: грозы и ветер. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности
Иллюстративное фото
На воскресение 23 мая в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

С 8-ми до 14-ти часов на большей части территории страны ожидаются грозы и сильный ветер — порывами до 15-18 м/с.

Минск неблагоприятные погодные условия тоже не обойдут. С 10 до 14 часов в столице вероятна гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Температура от 14-ти до 23-х тепла.

Неблагоприятная погода сохранится до конца дня.
 
Теги: Минск
 
 
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С 8-ми до 14-ти часов на большей части территории страны ожидаются грозы и сильный ветер.
 
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