ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Чалый больше не будет вести стримы на своем ютуб-канале

23.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Сергей Чалый больше не будет вести стримы на своем ютуб-канале
Сергей Чалый. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва
Известный белорусский экономист отменил субботний стрим, который должен был быть сегодня. Что будет дальше с его каналом — неизвестно, он уходит в отпуск на неопределенное время.

«Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях», — прокомментировал решение Чалый. Он добавил, что с ним все хорошо.


По субботам он традиционно проводил живые эфиры на ютуб-канале «Чалый LIVE», в которых отвечал на вопросы пользователей и комментировал события в стране.

Канал Чалого был востребованным, видео собирали сотни тысяч просмотров.

Многие знают Сергея Чалого как автора и ведущего передачи «экономика на пальцах», которая выходила на Tut.by, а также программы «Экономика с Чалым» на телеканале «Белсат».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По субботам он традиционно проводил живые эфиры на ютуб-канале «Чалый LIVE».
 
Новости дня
Новости разные
 
Откровенные фото Фриске шокировали народ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by