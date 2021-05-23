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Сергей Чалый больше не будет вести стримы на своем ютуб-канале
Источник материала: UDF
Сергей Чалый. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва
«Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях», — прокомментировал решение Чалый. Он добавил, что с ним все хорошо.
По субботам он традиционно проводил живые эфиры на ютуб-канале «Чалый LIVE», в которых отвечал на вопросы пользователей и комментировал события в стране.
Канал Чалого был востребованным, видео собирали сотни тысяч просмотров.
Многие знают Сергея Чалого как автора и ведущего передачи «экономика на пальцах», которая выходила на Tut.by, а также программы «Экономика с Чалым» на телеканале «Белсат».
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По субботам он традиционно проводил живые эфиры на ютуб-канале «Чалый LIVE».
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