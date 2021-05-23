Источник материала: UDF



Сергей Чалый. Фото Надежды Бужан, Наша Ніва

«Причина, как вы поняли, в непреодолимых трудностях», — прокомментировал решение Чалый. Он добавил, что с ним все хорошо.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Чалый больше не будет вести стримы на своем ютуб-канале По субботам он традиционно проводил живые эфиры на ютуб-канале «Чалый LIVE».

По субботам он традиционно проводил живые эфиры на ютуб-канале «Чалый LIVE», в которых отвечал на вопросы пользователей и комментировал события в стране.Канал Чалого был востребованным, видео собирали сотни тысяч просмотров.Многие знаюткак автора и ведущего передачи «экономика на пальцах», которая выходила на Tut.by, а также программы «Экономика с Чалым» на телеканале «Белсат».