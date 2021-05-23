ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Откровенные фото Фриске шокировали народ

23.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Откровенные фото Фриске шокировали народ
Наталья Фриске. Фото: https://www.instagram.com/friske_natalia/
Наталья Фриске редко рассказывает личной жизни, однако, вчера прервала молчание.

Сестра покойной Жанны Фриске на днях опубликовала пост, в котором душевно и искренне поздравила друга Николая с днем рождения.

Звезда с особой теплотой написала, что мужчина всегда ее поддерживает и понимает. Также Наталья восхитилась умением Николая успевать все и везде. Также девушка призналась другу в любви.

Пост сопроводили три личные фотографии. На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы, в то время как друг нежно обнимает и целует Наталью.

«Ты мой герой! Я хочу чтобы всегда все с легкостью у тебя получалось, пусть нас разделяют «щас» километры, знай, я всегда рядом», – подписала публикацию Фриске.


Поклонники Натальи присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что такая крепкая дружба между мужчиной и женщиной – большая ценность. При этом некоторые подписчики подумали, что Николай – молодой человек Фриске, однако, это не так.

«Классная пара», «Очень красивые», – написали фолловеры.


Наталья Фриске находится в достаточно длительных отношениях с Александром Титовым. Пара выкладывает в социальные сети совместные фотографии с милым текстом. Также они участвуют в совместных фотосессиях для модных российских брендов.

Поклонники Натальи восхищаются их союзом с Александром, а также желают счастливой совместной жизни.

Напомним, что в 2015 году Наталья потеряла сестру Жанну Фриске. Причиной смерти неоперабельная опухоль головного мозга.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван самый вредный алкогольный напиток: дело не в количестве спирта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by