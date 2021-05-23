Источник материала: UDF



Наталья Фриске. Фото: https://www.instagram.com/friske_natalia/

«Ты мой герой! Я хочу чтобы всегда все с легкостью у тебя получалось, пусть нас разделяют «щас» километры, знай, я всегда рядом», – подписала публикацию Фриске.

«Классная пара», «Очень красивые», – написали фолловеры.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Откровенные фото Фриске шокировали народ На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы.

Сестра покойнойна днях опубликовала пост, в котором душевно и искренне поздравила друга Николая с днем рождения.Звезда с особой теплотой написала, что мужчина всегда ее поддерживает и понимает. Также Наталья восхитилась умением Николая успевать все и везде. Также девушка призналась другу в любви.Пост сопроводили три личные фотографии. На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы, в то время как друг нежно обнимает и целует Наталью.Поклонники Натальи присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что такая крепкая дружба между мужчиной и женщиной – большая ценность. При этом некоторые подписчики подумали, что Николай – молодой человек Фриске, однако, это не так.находится в достаточно длительных отношениях с. Пара выкладывает в социальные сети совместные фотографии с милым текстом. Также они участвуют в совместных фотосессиях для модных российских брендов.Поклонники Натальи восхищаются их союзом с Александром, а также желают счастливой совместной жизни.Напомним, что в 2015 году Наталья потеряла сестру Жанну Фриске. Причиной смерти неоперабельная опухоль головного мозга.