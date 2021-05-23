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Откровенные фото Фриске шокировали народ
Источник материала: UDF
Наталья Фриске. Фото: https://www.instagram.com/friske_natalia/
Сестра покойной Жанны Фриске на днях опубликовала пост, в котором душевно и искренне поздравила друга Николая с днем рождения.
Звезда с особой теплотой написала, что мужчина всегда ее поддерживает и понимает. Также Наталья восхитилась умением Николая успевать все и везде. Также девушка призналась другу в любви.
Пост сопроводили три личные фотографии. На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы, в то время как друг нежно обнимает и целует Наталью.
«Ты мой герой! Я хочу чтобы всегда все с легкостью у тебя получалось, пусть нас разделяют «щас» километры, знай, я всегда рядом», – подписала публикацию Фриске.
Поклонники Натальи присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что такая крепкая дружба между мужчиной и женщиной – большая ценность. При этом некоторые подписчики подумали, что Николай – молодой человек Фриске, однако, это не так.
«Классная пара», «Очень красивые», – написали фолловеры.
Наталья Фриске находится в достаточно длительных отношениях с Александром Титовым. Пара выкладывает в социальные сети совместные фотографии с милым текстом. Также они участвуют в совместных фотосессиях для модных российских брендов.
Поклонники Натальи восхищаются их союзом с Александром, а также желают счастливой совместной жизни.
Напомним, что в 2015 году Наталья потеряла сестру Жанну Фриске. Причиной смерти неоперабельная опухоль головного мозга.
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На некоторых из них Фриске откровенно показывает плечи и ключицы.
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