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Самый вредный алкоголь не связан с количеством спирта

Да и пиво, которое сейчас делают из концентрата, не самый полезный алкогольный напиток.

Какой алкоголь наименее опасен

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван самый вредный алкогольный напиток: дело не в количестве спирта Самым опасным для здоровья алкогольным напитком являются коктейли в банках и бутылках.

Об этом пишет newsyou.Наркологи говорят, что самым опасным для здоровья алкогольным напитком являются коктейли в банках и бутылках.И дело тут в большом количестве красителе, а также другой «химии» в виде вкусовых добавок, которые разбавлены спиртом.А вот коктейль из алкоголя и энергетика опасен для нашей сердечно-сосудистой системы, вызывая серьезные проблемы. Злоупотребление таким напитком может даже привести к инфаркту.Врач говорит, что наименее опасным считаются алкогольные напитки, которые получают путем естественного брожения из виноградных соков.Это красное сухое вино, крепость которого не превышает 9-13%.Ранее западные ученые рассказали, что самым вредным алкоголем является пиво. И дело все в способе выращивания ингредиентов для напитка.