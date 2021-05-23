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Майское лунное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиак с ног на голову

23.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Майское лунное затмение перевернет жизнь этих знаков Зодиак с ног на голову
Фото: Pixabay
Гороскоп 2021 сулит трем знакам Зодиака особые перемены, которые принесет им лунное затмение 26 мая. Этот день будет по-настоящему особенным, поскольку одновременно произойдет Суперлуние - спутник Земли будет самым большим в нынешнем году. Кто эти счастливчики, которым звезды и планеты подарят уникальный шанс - читайте ниже в нашем материале.

Об этом пишет astrozodiac.

Дева


Астрологи говорят, что Дева сможет справиться едва ли не с любым делом, за которое возьмется. Возможны приятные знакомства, встречи с людьми, которые вдохновятся вашими идеями и станут вашими партнерами в делах и по жизни. Высоким будет творческий потенциал Девы - вам легко удастся выйти за привычные рамки и удивить мир своими талантами.

Скорпион


Скорпион будет полон энергии, готов к любым свершениям и реализации самых безумных идей. Астрологи советуют не бояться трудностей и браться за самые сложные дела - шансы на успех очень высоки. При этом найдутся люди, которые захотят помочь делом или советом.

Козерог


У Козерога есть шанс получить деньги, благодаря которым вы сможете осуществить свои идеи, однако имейте в виду, что поддерживают вас сейчас отнюдь не бескорыстно. Некоторых Козерогов ждут незабываемые свидания, горячие признания. Возможно именно в это время вы примете решение о вступлении в брак или переходе на новый этап отношений.

Нас ждет «Цветочная Луна»


Полное лунное затмение состоится 26 мая в 14:18 по киевскому времени. В Украине это событие увидеть, увы, не получится, но влиять оно на нас конечно же будет. А вот Суперлуние, когда Луна будет казаться на 14% больше, на 30% ярче, при ясной погоде мы сможем наблюдать. Майское полнолуние еще называют «Цветочной Луной».
 
Теги: знакомства
 
 
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Астрологи говорят, что Дева сможет справиться едва ли не с любым делом, за которое возьмется.
 
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