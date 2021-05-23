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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 23 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины Именинники этого дня – Сидор, Киприан, Онисим и Таисия.

Обо всех приметах и табу, читайте ниже в нашем материале.В этот день наши предки пытались найти сокровища. Считали, что именно в эту дату клады открывались для человека.Люди верили, что каждый клад охраняла нечистая сила и забрать его можно было только при помощи молитвы.В Симонов день можно было погадать на бобах. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего плохого вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предупреждения.Если босая нога в борозде терпит холод - время сеять пшеницу.Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отменный урожай.Дождь в этот день сулит дождливое лето.Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.Березовые сережки лопаются – пора сеять хлеб.Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.До рассвета слышно пение птиц – к дождю.Если сон с 22 на 23 мая не исполнится через 7–10, то он пустой.Если вы увидели хороший сон - он сбудется через два дня, если плохой - через две недели.Категорически запрещается работать.Именинники этого дня – Сидор, Киприан, Онисим и Таисия.