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Праздник 23 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины

23.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 23 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
23 мая в народном календаре называется Симонов день, а также Симон Зилот или Симон посев.

Обо всех приметах и табу, читайте ниже в нашем материале.

В этот день наши предки пытались найти сокровища. Считали, что именно в эту дату клады открывались для человека.

Люди верили, что каждый клад охраняла нечистая сила и забрать его можно было только при помощи молитвы.

В Симонов день можно было погадать на бобах. Чтобы погадать, вечером накануне возьмите двенадцать бобов (одиннадцать белых и один черный). Положите их перед сном под подушку. Утром достаньте одно зернышко. Если попалось белое, то ничего плохого вам в ближайшее время не грозит. Черный боб – знак предупреждения.

Главные приметы этого дня:


Если босая нога в борозде терпит холод - время сеять пшеницу.

Посеянная на Симона Зилота пшеница даст отменный урожай.

Дождь в этот день сулит дождливое лето.

Вечером появились большие кучевые облака – к хорошей погоде на следующий день.

Березовые сережки лопаются – пора сеять хлеб.

Утром пчелы весело и быстро летают – к погожему дню.

До рассвета слышно пение птиц – к дождю.

Если сон с 22 на 23 мая не исполнится через 7–10, то он пустой.

Если вы увидели хороший сон - он сбудется через два дня, если плохой - через две недели.

Что нельзя делать в этот день:



Категорически запрещается работать.

Именинники этого дня – Сидор, Киприан, Онисим и Таисия.
 
 
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