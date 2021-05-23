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Опра призналась, что ее неоднократно насиловал двоюродный брат фото instagram.com/oprah/

«В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование. Я не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс и откуда берутся дети, я даже не понимала, что со мной происходит», - призналась Уинфри.

«Он отвел меня в магазин мороженого, кровь еще текла по моей ноге, и купил мне мороженое», - вспомнила знаменитость.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опра Уинфри впервые рассказала, как в 9 лет ее изнасиловал двоюродный брат По словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.

Так, в одном из эпизодов своего документального фильма «Я, которого вы не видите» (The Me You Can not See), 67-летняя ведущая заплакала, вспоминая ужасный опыт неоднократного изнасилования взрослым двоюродным братом, в то время, когда ей было 9 лет.Опра отметила, что 19-летний кузен на протяжении трех лет периодически насиловал ее, держа это в тайне от всей семьи. Однако по словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.По словам Опры, она долго хранила это в тайне, и даже сейчас не назвала имени этого человека. Ведущая отметила, что девочкам опасно жить в мире, полном мужчин,ТСН со ссылкой на Daily Mail.После этого с Опрой произошел подобный инцидент, однако уже с ее дядей. Когда ей было 14 лет, ее изнасиловали, в результате чего она родила девочку. Однако младенец умер через несколько недель после родов.