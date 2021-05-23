ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опра Уинфри впервые рассказала, как в 9 лет ее изнасиловал двоюродный брат

23.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Опра Уинфри впервые рассказала, как в 9 лет ее изнасиловал двоюродный брат
Опра призналась, что ее неоднократно насиловал двоюродный брат фото instagram.com/oprah/
Известная американская ведущая Опра Уинфри ошеломила признанием о том, что, когда ей было 9 лет, ее изнасиловал двоюродный брат.

Так, в одном из эпизодов своего документального фильма «Я, которого вы не видите» (The Me You Can not See), 67-летняя ведущая заплакала, вспоминая ужасный опыт неоднократного изнасилования взрослым двоюродным братом, в то время, когда ей было 9 лет.

Опра отметила, что 19-летний кузен на протяжении трех лет периодически насиловал ее, держа это в тайне от всей семьи. Однако по словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.

«В 9 и 10, 11 и 12 лет меня изнасиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование. Я не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс и откуда берутся дети, я даже не понимала, что со мной происходит», - призналась Уинфри.


По словам Опры, она долго хранила это в тайне, и даже сейчас не назвала имени этого человека. Ведущая отметила, что девочкам опасно жить в мире, полном мужчин, передает ТСН со ссылкой на Daily Mail.

«Он отвел меня в магазин мороженого, кровь еще текла по моей ноге, и купил мне мороженое», - вспомнила знаменитость.


После этого с Опрой произошел подобный инцидент, однако уже с ее дядей. Когда ей было 14 лет, ее изнасиловали, в результате чего она родила девочку. Однако младенец умер через несколько недель после родов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам ведущей, этот опыт научил ее, что девочки никогда не бывают в безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ліст Альберта Эйнштэйна прадалі на аўкцыёне за 1,2 млн даляраў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by