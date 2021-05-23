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Похорошевшая Пугачева «взорвала» сеть новым фото
Источник материала: UDFИзвестная певица Алла Пугачева поделилась в сети редким снимком. Так, звезда неохотно делится подробностями своей личной жизни в фото.
Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/alla_orfey
Кадр Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
Алла Борисовна предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Ее «лук» дополнили слипоны. В глаза бросается новая-старая прическа знаменитости - кудри, от которых она отказалась и которые она так любила лет 10 назад.
«Отличный был денек», - написала Пугачева.
Фолловеры рассыпались в комплиментах:
«Красотка», «Женщина на миллион», «Как ей удается не стареть?», «Шикарная женщина».
Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре
Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.
Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.
Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.
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Певица позировала, свободно расположившись в плетеном кресле.
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