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Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/alla_orfey

«Отличный был денек», - написала Пугачева.

«Красотка», «Женщина на миллион», «Как ей удается не стареть?», «Шикарная женщина».

Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Похорошевшая Пугачева «взорвала» сеть новым фото Певица позировала, свободно расположившись в плетеном кресле.

Кадр Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.Алла Борисовна предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Ее «лук» дополнили слипоны. В глаза бросается новая-старая прическа знаменитости - кудри, от которых она отказалась и которые она так любила лет 10 назад.Фолловеры рассыпались в комплиментах:Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.