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Похорошевшая Пугачева «взорвала» сеть новым фото

23.05.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Известная певица Алла Пугачева поделилась в сети редким снимком. Так, звезда неохотно делится подробностями своей личной жизни в фото.

Похорошевшая Пугачева «взорвала» сеть новым фото

Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/alla_orfey

Кадр Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.

Алла Борисовна предстала в черном джемпере оверсайз и лосинах морковного цвета. Ее «лук» дополнили слипоны. В глаза бросается новая-старая прическа знаменитости - кудри, от которых она отказалась и которые она так любила лет 10 назад.

«Отличный был денек», - написала Пугачева.


Фолловеры рассыпались в комплиментах:

«Красотка», «Женщина на миллион», «Как ей удается не стареть?», «Шикарная женщина».


Алла Пугачева и Максим Галкин: что известно о паре



Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Для певицы это пятый брак.

Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри.

Вокруг семьи Пугачевой-Галкина не раз возникали слухи о разводе. СМИ писали о романе юмориста с российской ведущей Барановской.
 
 
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Певица позировала, свободно расположившись в плетеном кресле.
 
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