Источник материала: UDF



Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков Зодиака / фото pixabay.com

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 23 мая: что ждет сегодня все знаки Зодиака Звезды рекомендуют Львам в воскресенье поменьше проявлять инициативу.

Возможно, сегодня придется чужие интересы поставить выше своих. Особого оптимизма это вряд ли добавит, но нужно смотреть в будущее. Придется проявить немало заботы и внимания по отношению к партнеру.Сегодня наступит идеальное время, когда вы практически в любой области можете быть на коне. В воскресенье наметьте наиболее важные дела, переговоры и встречи.Сегодня любым способом избегайте выяснения отношений с близкими. Лучше промолчать, чем вступить в спор и испортить себе и окружающим людям настроение.В воскресенье придется покрутиться, чтобы получить то, о чем мечтаете. Но затраченные время и силы полностью себя окупят, когда увидите плоды своих деяний.Чем меньше сегодня вы будете проявлять инициативу, тем лучше. Есть опасность оказаться необъективными в общении с людьми и в деловых переговорах.Сегодняшний день не располагает к активным действиям, а также к началу новых дел, не стройте грандиозных планов. Зато в личных отношениях все должно обстоять значительно лучше.Воскресенье будет благоприятно для деловых встреч, переговоров, подписания бумаг. При любой возможности используйте время для отдыха. Не помешает более тщательный контроль над расходами.Сегодня вы можете своим поведением или словом обидеть их, причем даже не осознав этого. Неплохие перспективы могут возникнуть в профессиональной деятельности, но не хватайтесь за несколько дел одновременно.Не стоит сегодня ограничивать себя в желаниях. Любимый человек полностью поддержит вас. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен.Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь сегодня к новым деловым партнерам. Не следует верить, если вам обещают золотые горы и заманчивые перспективы.Сегодня вам предстоит совершить немало дел и принять много ответственных решений. Но нельзя сказать, что все это вы будете делать через силу. Добившись успеха, принимайтесь за следующую задачу. И таким образом, медленно, но верно вы будете продвигаться к намеченной цели.Сегодня у вас могут появиться новые знакомые. Но постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений с людьми. В воскресенье можете планировать деловые встречи, переговоры, подписание бумаг. Удачными будут походы по магазинам.