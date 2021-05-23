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Видеофакт. В Волковыске сгорели три фуры

23.05.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Волковыске на неохраняемой стоянке на улице Зенитчиков сгорели три большегрузных автомобиля.

Видеофакт. В Волковыске сгорели три фуры
Фото МЧС

ЧП, о котором сообщили в Гродненском ОУ МЧС, ночью 21 мая. Как отмечается, когда спасатели прибыли к месту происшествия, открытым огнем горели три фуры.

В результате пожара огнем повреждены:

  • у DAF — моторный отсек, салон и полуприцеп;
  • у Mercedes — моторный отсек, салон, кузов и полуприцеп;
  • у Volvo — моторный отсек, салон, кузов, полуприцеп и резиновые покрышки в полуприцепе.

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В Волковыске на неохраняемой стоянке на улице Зенитчиков сгорели три большегрузных автомобиля.
 
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