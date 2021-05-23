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Видеофакт. В Волковыске сгорели три фуры
Источник материала: Навiны
В Волковыске на неохраняемой стоянке на улице Зенитчиков сгорели три большегрузных автомобиля.
ЧП, о котором сообщили в Гродненском ОУ МЧС, ночью 21 мая. Как отмечается, когда спасатели прибыли к месту происшествия, открытым огнем горели три фуры.
В результате пожара огнем повреждены:
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В Волковыске на неохраняемой стоянке на улице Зенитчиков сгорели три большегрузных автомобиля.
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