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В Минске утонул мужчина — его тело до сих пор не нашли

23.05.2021 10:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным МЧС, сегодня в 00:55 поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме по улице Шейпичи в Минске.

В Минске утонул мужчина — его тело до сих пор не нашли

Спасатели ночью занимались поиском утонувшего, личность которого устанавливается.

Сегодня поиски будут продолжены работниками ОСВОД.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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По данным МЧС, сегодня в 00:55 поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме по улице Шейпичи в Минске.
 
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