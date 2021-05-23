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В Минске утонул мужчина — его тело до сих пор не нашли
Источник материала: Навiны
По данным МЧС, сегодня в 00:55 поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме по улице Шейпичи в Минске.
Спасатели ночью занимались поиском утонувшего, личность которого устанавливается.
Сегодня поиски будут продолжены работниками ОСВОД.
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По данным МЧС, сегодня в 00:55 поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме по улице Шейпичи в Минске.
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