На предприятии «БЕЛДЖИ» произошел пожар

Происшествие случилось в деревне Горелица (Борисовский район) сегодня глубокой ночью.



Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в «серверном помещении одноэтажного здания насосной станции на территории СЗАО «БЕЛДЖИ».

Отмечается, что в результате были повреждены электросамокат и газонокосилка.

Пострадавших нет, работа предприятия и насосной станции не нарушена.

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