Источник материала: UDF



Фото: Движение «За свободу»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы собрали почти 7,5 тысяч евро семье умершего в колонии Витольда Ашурка Витольд Ашурок умер в шкловской колонии 21 мая.

умер в шкловской колонии 21 мая. Он был членом Партии БНФ, координатором Движения «За свободу.Ашурку было 50 лет.В январе Лидский районный суд приговорил Витольда Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.— Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть, — говорил Витольд Ашурок.Последние две недели от политзаключенного не было писем.