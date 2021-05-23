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Белорусы собрали почти 7,5 тысяч евро семье умершего в колонии Витольда Ашурка
Источник материала: UDF
Фото: Движение «За свободу»
Витольд Ашурок умер в шкловской колонии 21 мая. Он был членом Партии БНФ, координатором Движения «За свободу.
Ашурку было 50 лет.
В январе Лидский районный суд приговорил Витольда Ашурка к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, и насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
— Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть, — говорил Витольд Ашурок.
Последние две недели от политзаключенного не было писем.
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Витольд Ашурок умер в шкловской колонии 21 мая.
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