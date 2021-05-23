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В Украине упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб

23.05.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Украине упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб
Фото: Facebook-аккаунт «Поліція Хмельницької області»
В Хмельницкой области около города Каменец-Подольский упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление Национальной полиции Украины.

«Трагедия произошла 22 мая вечером возле села Кульчиевцы в Каменец-Подольском районе. На борту воздушного шара находился пилот и пять пассажиров – жители городов Хмельницкий и Каменец-Подольский. В результате падения воздушного шара один человек погиб и еще пять человек получили ранения различной степени тяжести», – сообщает полиция на своей странице в Facebook.


На месте работают следователи. Предполагается, что были нарушены правила воздушных полетов.

В эти выходные в Каменец-Подольском проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья».
 
 
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Предполагается, что были нарушены правила воздушных полетов.
 
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