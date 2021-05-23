Источник материала: UDF



Фото: Facebook-аккаунт «Поліція Хмельницької області»

ТАСС

«Трагедия произошла 22 мая вечером возле села Кульчиевцы в Каменец-Подольском районе. На борту воздушного шара находился пилот и пять пассажиров – жители городов Хмельницкий и Каменец-Подольский. В результате падения воздушного шара один человек погиб и еще пять человек получили ранения различной степени тяжести», – сообщает полиция на своей странице в Facebook.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Украине упал воздушный шар с пассажирами. Один человек погиб Предполагается, что были нарушены правила воздушных полетов.

На месте работают следователи. Предполагается, что были нарушены правила воздушных полетов.В эти выходные в Каменец-Подольском проходит фестиваль воздушных шаров «Кубок Подолья».