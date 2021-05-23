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Если коротко про изменения, которые введут с 1 июля:

«Поскольку с 1 июля 2021 года на премирование будут направляться не только средства в размере 20% сумм окладов работников, но и неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда, то установление иных стимулирующих (кроме премии) и компенсирующих выплат в конкретном размере позволит сохранить уровень оплаты труда работников, установленный до 1 июля 2021 года», - поясняли ранее в Минтруда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Не допустить напряженности»: для бюджетников вводят изменения по зарплатам Чиновники называют предстоящие изменения совершенствованием системы оплаты труда.

Июльские изменения по зарплатам бюджетников предусмотрены указом № 482 от 22 декабря 2020 года. После этого профильные ведомства приняли постановления, чтобы ввести зарплатные новшества, в том числе в здравоохранении, образовании, культуре.увеличат размера средств, которые идут на премирование работников бюджетных организаций - с 5% до 20% (но в пределах предусмотренных выделенных денег на оплату труда);на премирование смогут направлять неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда, в том числе неиспользованные в январе-июне этого года (об этом ранее заявляли в Минтруда);у медиков отменят надбавку за высокие достижения в труде, а у работников культуры отменят надбавку "за высокие профессиональные и творческие достижения в труде";у работников культуры появится "надбавка за высокие профессиональные и творческие достижения в работе, сложность и напряженность труда" - в размере от 5 до 25% суммы окладов работников;для медиков введут новую компенсирующую выплату - базовая доплата;в здравоохранении надбавка за сложность и напряженность работы будет не ограничена максимальным размером (сейчас - до 200% оклада);в здравоохранении надбавку за обеспечение показателей деятельности бюджетной организации установят руководителям бюджетных организаций в размере до 200% оклада включительно (сейчас - до 100% оклада включительно).Выше перечислены основные новшества, которые введут с 1 июля в целом для бюджетников, а также некоторые изменения конкретно для медиков, работников культуры. Более детально про планируемые зарплатные новшества для бюджетников в отдельных сферах деятельности можно найти в постановлениях профильных ведомств (они перечислены по ссылке). Но нужно учитывать, что планируемые новшества прописаны "на языке" законодательства, некоторым может быть затруднительно самостоятельно разобраться в изменениях. В этой ситуации можно попробовать обратиться за пояснениями к своему руководству. Есть шанс, что они уже разобрались, как с 1 июля будут по-новому рассчитывать зарплаты.Чиновники называют предстоящие изменения совершенствованием системы оплаты труда.Сейчас на местах проводят совещания и дают пояснения, в том числе чтобы по «недопущению и предупреждению социальной напряженности в коллективах». Это делают поручению правительства №30/102-103/2788р от 23 апреля - по вопросам реализации указа №482.Почему чиновники и в самих организациях полагают, что из-за зарплатных новшеств может возникнуть социальная напряженность, не поясняется.Напомним, ранее в Минфине заявляли, что назрела необходимость пересмотра штатов бюджетных организаций.