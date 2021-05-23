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“Печально закончится”: политолог описал российско-американский сценарий ухода Лукашенко

23.05.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

“Печально закончится”: политолог описал российско-американский сценарий ухода Лукашенко
Фото: Reuters
Политолог Илья Гращенков выдвинул свою версию того, что станет предметом обсуждения и к чему приведут встречи российского лидера Владимира Путина с главами Украины, Беларуси и США Владимиром Зеленским, Александром Лукашенко и Джо Байденом.

В своем telegram-канале эксперт предположил, что стороны не только могут достичь согласия по десэкалации на Востоке Украины, но и решить вопрос о судьбе пророссийского белорусского оппозиционера Виктора Медведчука. Если взаимное согласие Владимира Путина и Владимира Зеленского не вызывает у политолога вопросов, то в ситуации с Минском он предполагает сложности.

По мнению эксперта, вопросы тесного сотрудничества РФ и РБ стали не так актуальны, в связи с чем Белоруссия находится на грани дефолта.

Таким образом, Лукашенко с большой долей вероятности снова попросит кредит у Москвы, но об интеграции говорить не станет.

Илья Гращенков считает, что в Белоруссии постепенно растет влияние американской администрации, поэтому Путин постарается получить от Александра Лукашенко гарантии того, что об альянсе с США Белоруссия не думает. И произойти это должно до встречи с Джо Байденом.

Аналитик пояснил, что в вотчине Лукашенко наступил период так называемого “закручивания гаек”, который затрагивает и либералов, и настроенную дружелюбно к РФ оппозицию. Он предсказал Лукашенко “отсутствие оттепели”.

«Она наступит лишь после его ухода, сценарии которого сейчас прорабатывает как США, так и Россия, а возможно и Китай», – предположил Гращенков, добавив, что пока что Кремль будет работать как “осажденная крепость”.


Причиной тому он назвал невозможность продолжить транзит власти, приостановленный из-за обострения российско-американских отношений.

В свою очередь белорусский политик Владимир Гончарик заявил, что судьба президента Белоруссии выглядит печально. А виновато в этом использование главой государства “физического и идеологического” насилия.

Гончарик, который был одним из кандидат в президенты РБ в 2001 году, считает, что «заставить людей мыслить однообразно» – это тупиковый метод, упоминая о блокировке независимого портала TUT.BY.

Методы зачистки сетевого пространства, аресты и ликвидация партий, неугодных властям – “выжигание земли”, цитирует политика «Белорусский партизан». Именно поэтому Лукашенко не имеет будущего, как политик, считает Гончарик.
 
 
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