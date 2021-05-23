Источник материала: UDF



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«Она наступит лишь после его ухода, сценарии которого сейчас прорабатывает как США, так и Россия, а возможно и Китай», – предположил Гращенков, добавив, что пока что Кремль будет работать как “осажденная крепость”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Печально закончится”: политолог описал российско-американский сценарий ухода Лукашенко Эксперты назвали главные ошибки белорусского правителя.

В своем telegram-канале эксперт предположил, что стороны не только могут достичь согласия по десэкалации на Востоке Украины, но и решить вопрос о судьбе пророссийского белорусского оппозиционера. Если взаимное согласиене вызывает у политолога вопросов, то в ситуации с Минском он предполагает сложности.По мнению эксперта, вопросы тесного сотрудничества РФ и РБ стали не так актуальны, в связи с чем Белоруссия находится на грани дефолта.Таким образом, Лукашенко с большой долей вероятности снова попросит кредит у Москвы, но об интеграции говорить не станет.считает, что в Белоруссии постепенно растет влияние американской администрации, поэтому Путин постарается получить отгарантии того, что об альянсе с США Белоруссия не думает. И произойти это должно до встречи сАналитик пояснил, что в вотчине Лукашенко наступил период так называемого “закручивания гаек”, который затрагивает и либералов, и настроенную дружелюбно к РФ оппозицию. Он предсказал Лукашенко “отсутствие оттепели”.Причиной тому он назвал невозможность продолжить транзит власти, приостановленный из-за обострения российско-американских отношений.В свою очередь белорусский политикзаявил, что судьба президента Белоруссии выглядит печально. А виновато в этом использование главой государства “физического и идеологического” насилия.Гончарик, который был одним из кандидат в президенты РБ в 2001 году, считает, что «заставить людей мыслить однообразно» – это тупиковый метод, упоминая о блокировке независимого портала TUT.BY.Методы зачистки сетевого пространства, аресты и ликвидация партий, неугодных властям – “выжигание земли”, цитирует политика «Белорусский партизан». Именно поэтому Лукашенко не имеет будущего, как политик, считает Гончарик.