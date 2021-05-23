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Астролог Володина предупредила о тяжелой концовке весны для двух знаков зодиака

23.05.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астролог Володина предупредила о тяжелой концовке весны для двух знаков зодиака
Фото: instagram.com / @vasilisa.volodina
Звезды обещают сложное завершение этой весны, но некоторым знакам зодиака достанется больше других, предупредила астролог Василиса Володина в своем Instagram.

Каждую неделю в социальных сетях Василиса Володина делится с поклонниками, что готовят смертным звезды в ближайшие дни. В этом году непростая весна завершится по-настоящему тяжелой неделей, предупредила эксперт. Под угрозой будут привычные связи — любовные, деловые и семейные.

Период с 24 по 30 мая — отличное время, чтобы разорвать опостылевшие узы, избавиться от вредной привычки, в последний и решительный раз поговорить с партнером и не простить измену. Причин две — квадрат Меркурия и Нептуна и лунное затмение, которое состоится 26 мая.

«Если вы планировали бросить курить или поговорить с мужем начистоту в последний раз, не теряйте времени! Небольшое усилие и вуаля – завтра ни сигарет в сумочке, ни мужа», — предупредила астролог.


Особенно «нервозно» на будущей неделе придется Стрельцам и Близнецам. Эти два знака в полной мере испытают на себе тяжелую энергию звезд. Однако и другим знакам может быть несладко — до самого июля людям также придется жить под эгидой Нептуна в Рыбах. Это означает угрозу лжи и обмана, подозрительность даже к самым близким людям.

Заводить романтические отношения в этот период тоже опасно. Легкая влюбленность с легкостью может привести романтичную натуру к настоящему волку в овечьей шкуре, предупреждает Володина.

Ранее Василиса Володина уже делала пугающие предсказания на последний месяц весны. Как утверждает астролог, прогноз на май 2021 года оказался настолько тяжелым, что ей даже не хотелось его публиковать.
 
 
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Особенно «нервозно» на будущей неделе придется Стрельцам и Близнецам.
 
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