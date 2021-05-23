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В Китае во время ультрамарафона в горах насмерть замерзли 20 лыжников

23.05.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В китайской провинции Ганьсу более 20 человек погибли во время лыжного марафона на горе Байинь. Об этом сообщает портал Sina со ссылкой на заявление спасательного штаба.

 

В Китае во время ультрамарафона в горах насмерть замерзли 20 лыжников

 

К 8:00 утра по местному времени (03:00 мск) спасателям удалось спасти 151 человека. Из них восемь получили легкие травмы и были госпитализированы.

Лыжный марафон «Возрождение страны» прошел 22 мая. Протяженность маршрута составила 100 км, из которых до 30 км приходились на высокогорные районы. Марафон стартовал 22 мая утром в солнечную погоду.

Как сообщает РБК, в середине дня некоторые участники забега начали сообщать о резком и сильном похолодании в этих районах. В горах температура опустилась до нуля градусов. Начались град и ледяной дождь, усилился ветер. При этом сами лыжники были одеты в тонкие костюмы. Одни марафонцы начали сообщать о переохлаждении, а другие пропали без вести.

 

 

 

 

Среди погибших участников ультрамарафона оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.

После получения известий о бедствии руководство региона организовало 1200 человек для помощи оказавшимся в горах участникам забега. Поиски осложнило очередное падение температуры.

Всего в забеге приняли участие 172 человека. Мероприятие спонсировал муниципальный партийный комитет.

 

 

 

 
 
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В китайской провинции Ганьсу более 20 человек погибли во время лыжного марафона на горе Байинь. Об этом сообщает портал Sina со ссылкой на заявление спасательного...
 
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