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ЧМ-2021. На победе белорусов над шведами можно заработать огромные деньги

23.05.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Букмекеры считают, что сборная Швеция не испытает никаких трудностей в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Беларуси.

ЧМ-2021. На победе белорусов над шведами можно заработать огромные деньги
Фото IIHF

Коэффициенты на поединок, стартовое вбрасывание в котором произойдет в 16:15, следующие:

  • победа Швеции — 1.18;
  • ничья — 10.00;
  • победа Беларуси — 17.00.

Как видим, на победе подопечных Михаила Захарова можно прилично заработать. Осталось малость, надо чтобы белорусы взяли верх.

Напомним, свои первые матчи на турнире соперники проиграли: Беларусь уступила Словакии (экс-наставник минского «Динамо» Любомир Покович называл эту встречу главной для белорусов и словаков в борьбе за четвертую путевку в плей-офф от группы А) — 2:5, а Швеция сенсационно потеряла очки в игре с Данией — 3:4.

Также в этом октете сегодня пройдут два матча:

  • Великобритания — Словакия (начало в 12:15);
  • Дания — Швейцария (20:15).

 

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Букмекеры считают, что сборная Швеция не испытает никаких трудностей в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Беларуси.
 
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