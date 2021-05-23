ЧМ-2021. На победе белорусов над шведами можно заработать огромные деньги

Букмекеры считают, что сборная Швеция не испытает никаких трудностей в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Беларуси.



Фото IIHF

Коэффициенты на поединок, стартовое вбрасывание в котором произойдет в 16:15, следующие:

победа Швеции — 1.18;

ничья — 10.00;

победа Беларуси — 17.00.

Как видим, на победе подопечных Михаила Захарова можно прилично заработать. Осталось малость, надо чтобы белорусы взяли верх.

Напомним, свои первые матчи на турнире соперники проиграли: Беларусь уступила Словакии (экс-наставник минского «Динамо» Любомир Покович называл эту встречу главной для белорусов и словаков в борьбе за четвертую путевку в плей-офф от группы А) — 2:5, а Швеция сенсационно потеряла очки в игре с Данией — 3:4.

Также в этом октете сегодня пройдут два матча:

Великобритания — Словакия (начало в 12:15);

Дания — Швейцария (20:15).