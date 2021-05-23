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ЧМ-2021. На победе белорусов над шведами можно заработать огромные деньги
Источник материала: Навiны
Букмекеры считают, что сборная Швеция не испытает никаких трудностей в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Беларуси.
Коэффициенты на поединок, стартовое вбрасывание в котором произойдет в 16:15, следующие:
Как видим, на победе подопечных Михаила Захарова можно прилично заработать. Осталось малость, надо чтобы белорусы взяли верх.
Напомним, свои первые матчи на турнире соперники проиграли: Беларусь уступила Словакии (экс-наставник минского «Динамо» Любомир Покович называл эту встречу главной для белорусов и словаков в борьбе за четвертую путевку в плей-офф от группы А) — 2:5, а Швеция сенсационно потеряла очки в игре с Данией — 3:4.
Также в этом октете сегодня пройдут два матча:
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Букмекеры считают, что сборная Швеция не испытает никаких трудностей в сегодняшнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Беларуси.
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