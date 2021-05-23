Власти выключили TUT.by, но независимое информационное поле продолжает работать

Попытка устранения самого популярного информационного портала Беларуси, зачистка «нежелательных» СМИ при запланированной перерегистрации не поставит информпространство под тотальный контроль властей. Впрочем, такие действия, конечно, усложнят жизнь журналистам.



Вся операция белорусских властей против TUT.by выглядит как неэффективная попытка взять под контроль производство и дистрибуцию информационного контента. Фото: dreamtime.com.

До тех пор, пока в страну не придет демократия, независимые СМИ здесь не будут иметь светлых перспектив. Так прокомментировал 21 марта на онлайн-брифинге ситуацию со свободой слова в Беларуси Кирилл Волошин, акционер и замдиректора по общим вопросам ООО «Тут бай медиа» (издатель популярного портала TUT.by).

Напомним, против должностных лиц «Тут бай медиа» 18 мая было возбуждено дело по части 2 статьи 243 уголовного кодекса — об уклонении от «уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере». Как утверждают в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, компанией «была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов Парка высоких технологий».

По «делу TUT.by» задержаны 15 человек, не все они сотрудники портала, главный редактор Марина Золотова и другие журналисты не имели отношения к хозяйственной деятельности, но по истечении 72 часов после задержания их не отпустили, а поместили в следственный изолятор , теперь им должно быть предъявлено обвинение. Счет компании арестован, помещение редакции опечатано. Владельцы уже задумались о возможности релокации редакции.

На том же брифинге заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил, что с 2020 года по настоящий момент БАЖ зафиксировал более 550 задержаний коллег, более 80 из них подвергались насилию. 27 представителей медиасектора находятся за решеткой, в стране заблокировано более 50 сайтов, а восемь общественно-политических газет столкнулись с отказом печатать тиражи или реализовывать их через монополизированную государством систему распространения.

Если посмотреть, кто остался в строю, то сразу же вспоминается Onliner.by как потенциальная очередная жертва. Нас ожидает выжженное информационное поле?

Правдивую информацию называют деструктивным воздействием

Показательны установки, которые содержатся в учебнике Академии управления при президенте «Государственная политика информационной безопасности и информационного противоборства».

Отметим, что он был выпущен еще в первой половине 2020 года. То есть до массовых акций протеста против объявленных Центризбиркомом результатов президентских выборов, до регистрации специалистами ООН фактов применения пыток к задержанным участникам акций протеста, до тотальной отмены аккредитации в Беларуси корреспондентов иностранных медиа и до лишения самого популярного портала страны TUT.by статуса СМИ.

Так вот, в книге открытым текстом было сказано (стр. 93): «Предупреждение деструктивного информационно-психологического воздействия на население не может эффективно осуществляться исключительно затруднением деструктивных информационных потоков, дозированием вредной информации или иными ограничительными мерами, поскольку они, как правило, малоэффективны с технической точки зрения и почти никак не регулируются на межгосударственном уровне».

В качестве решения проблемы авторы учебника предлагают расширить возможности применять уголовную ответственность «за вредную информацию», а также усилить наказания по уже имеющимся статьям.

Напомним, в 2019 году была принята Концепция информационной безопасности Беларуси. В документе дано определение «деструктивного информационного воздействия», под которое подпадает «осуществление информационного влияния на политические и социально-экономические процессы, деятельность государственных органов, а также на физических и юридических лиц в целях <...> создания социально-политической напряженности». Собственно, именно в этом сегодня обвиняют независимые СМИ.

То есть еще до явного проявления политического кризиса, в ходе которого многолетний правитель страны Александр Лукашенко утратил поддержку значительной части общества, специалисты продумали, как именно они будут закручивать гайки, решили, что одних блокировок сайтов будет мало и нужно будет угрожать журналистам тюрьмой.

Поэтому даже удивительно, что лишь в 2021 году через Национальное собрание прошли рестриктивные поправки в Уголовный кодекс, не говоря уже о специальных законах о недопущении реабилитации нацизма, об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму (расширяется определение терминов «экстремизм», «экстремистские материалы»), и поправки в закон «О СМИ».

Возможно, бюрократическая машина и дальше бы пережевывала разработанные силовиками проекты законов, но во дворцовой политике Лукашенко люди в погонах в 2020 году резко усилились, так как утверждается, что они спасли правящий режим то ли от «блицкрига», то ли от «цветной революции».

Если исходить из репрессивной логики правящей верхушки, то можно спрогнозировать, что закручивание гаек в медиасекторе , помещение за решетку журналистов будет продолжаться либо до того времени, как она посчитает ситуацию «нормализованной», либо до смены режима.

Для полного комплекта не хватает закона об иностранных агентах по российскому примеру. О таком законе белорусские идеологи мечтают вслух уже больше года, но он пока так и не прошел через бюрократическую машину.

Независимые медиа уходят на другие платформы

Если ограничительные меры в отношении доступа населения к нежелательной информации заведомо малоэффективны, то вполне естественно поставить цель прекратить производство такого контента. Показательное разрушение самого крупного независимого медиабизнеса (хотя TUT.by не собирается сдаваться), видимо, должно, по замыслу властей, стать наукой всем оставшимся в Беларуси производителям общественно-политического контента.

Аналогично можно рассматривать разрушение медиабизнеса основных негосударственных региональных изданий. По идее, те, что останутся на плаву, должны держаться тише воды ниже травы, «стоять во лжи», ретранслируя сообщения государственной пропагандистской машины.

Такой план мог иметь шансы на успех в доинтернетовскую эпоху, когда канал коммуникации можно было просто отжать у оппонента — и тогда нежелательный для властей контент было бы сложно доставить пользователю.

Впрочем, уже со времени изобретения книгопечатания распространение инакомыслия стало гораздо труднее остановить. Сейчас же, в условиях единой интернет-деревни для контента с сохранением разной юрисдикции его авторов, властям уже сложно прекратить нежелательное информационное воздействие на население. Автор может уходить в подполье или уезжать за границу и продолжать свою «деструктивную деятельность».

Как отметил белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман в статье на сайте Московского центра Карнеги, «чем более подпольно создается контент, тем меньше сил его авторы и редакторы тратят на фактчекинг, попытки сохранять нейтральность, соблюдение журналистской этики и сегодняшних белорусских законов. Закрывая классические СМИ со штатными редакциями и офисами по известным адресам, власть выталкивает миллионы их читателей к еще более полярным позициям».

Если до сегодняшнего дня TUT.by работал по правилам новостной журналистики, то в случае ухода в подполье может играть и по-другому. А это значит, что правящий режим приобретет не столько очищение информационного пространства от нежелательного контента, сколько появление многих разных неприятных для себя проявлений на разных площадках.

Убивая бизнес TUT.by, режим автоматически отключает у редакции сдерживающие факторы — теперь порталу нельзя угрожать, например, негласным запретом на рекламу и тем самым побуждать включать самоцензуру.

В ситуации, когда большой профессиональный коллектив под давлением вынужден уходить из нормальной работы, как редакция, которая производила новостной контент, скорее всего они не сразу согласятся закрыться. Сейчас по крайней мере они всерьез говорят о продолжении работы с помощью мобильных приложений, аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Если не удастся разблокировать доменное имя, вполне возможна трансформация в многоплатформенное издание даже без сайта, а с таким СМИ белорусским чиновникам будет труднее бороться.

Грубая операция не даст желаемого эффекта

В то же время, как отметил главный редактор Onliner.by Николай Козлович, характеризуя произошедшее с TUT.by, «экосистему пробили кувалдой — последствия непредсказуемы».

Отключенный портал был слишком значимой частью байнета — его аудиторией были более 60% белорусских интернет-пользователей. Разрыв со следующим после TUT.by сайтом очень велик. Можно предположить, что аудитория понемногу распределится между оставшимися сайтами, но никто не получит такого охвата.

Вполне возможно, что часть аудитории уйдет на российские сайты с белорусской пропиской (например, «Sputnik Беларусь») или просто российские сайты — на обывательский взгляд, они взвешенно освещают политический кризис в Беларуси. Если так произойдет, то это усилит влияние кремлевской пропаганды, которая и так доминирует на доступных белорусской аудитории телеканалах.

Одновременно это ослабит влияние белорусской государственной пропагандистской машины, что имеет значение, так как еще в первой половине 2020 года официальный Минск раз за разом жаловался на «недружественные информационные выпады против Беларуси» со стороны российских СМИ.

В любом случае информационный суверенитет, который описан как одна из целей в Концепции информационной безопасности Беларуси, ликвидацией TUT.by не будет усилен, скорее наоборот.

Ранее во властных структурах, похоже, прикидывали, можно ли изменить редакционную политику TUT.by угрозами или захватом компании. Если бы удалось получить контроль над порталом и брендом, все равно потребовалось бы избавиться от редакционного коллектива, который оказался слишком вовлечен в то, что белорусские чиновники считают «деструктивным информационно-психологическим воздействием», — эти люди нелояльны.

Однако такую команду не заменишь на лоялистов незаметно для аудитории, да и никто из представителей государственной пропагандистской машины пока не достигал такого успеха, как команда TUT.by.

В итоге власти решили просто выключить раздражитель. Возможно, кто-то получит награды «за победу над TUT.by», но хоронить этот проект рано.

А в целом вся операция выглядит как неэффективная попытка взять под контроль производство и дистрибуцию контента. Если в тоталитарном СССР боялись, но слушали западные радиоголоса, то для белорусских интернет-пользователей и страха такого нет, и выбор шире.