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На северо-западе Китая погиб 21 участник ультрамарафона

23.05.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек, трагедия во время горного забега на дистанцию 100 км по пересеченной местности в национальном парке произошла в субботу, 22 мая, из-за экстремально плохой погоды.

Еще восемь из 172 участников сверхмарафона были доставлены в больницы, сообщают 23 мая китайские СМИ, передает DW.

Ультрамарафон начался при облачной погоде. Как видно на опубликованных в соцсетях фотографиях, участники были в шортах и футболках. Около полудня по местному времени, когда участники находились на отрезке 20-31 км дистанции, произошло внезапное ухудшение погоды, начались порывы шквального ветра, град и ледяной дождь, за короткое время резко упала температура воздуха. Забег был прерван.

В результате широкомасштабной спасательной операции, в которой участвовали более 700 сотрудников спасательных служб, был эвакуирован 151 участник. Власти провинции создали специальную комиссию по расследованию инцидента. По данным местных СМИ, среди погибших - 31-летний спортсмен Лян Цзин, неодногратный победитель ультрамарафонов и обладатель двух национальных рекордов.

 
 
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Во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек, трагедия во время горного забега на дистанцию 100 км по пересеченной местности в...
 
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