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Егор Шарангович и Никита Комаров избежали дисквалификаций и смогут принять участие в матче со Швецией

23.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дополнительных штрафных санкций со стороны Дисциплинарной комиссии IIHF по итогам эпизодов в матче со Словакией к игрокам сборной Беларуси Никите Комарову и Егору Шаранговичу не последовало.

Оба форварда смогут принять участие в ближайшем поединке со Швецией, сообщает hockey.by.

Матч состоится в воскресенье, 23 мая. Начало — в 16:15.
 
 
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Дополнительных штрафных санкций со стороны Дисциплинарной комиссии IIHF по итогам эпизодов в матче со Словакией к игрокам сборной Беларуси Никите Комарову и Егору...
 
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