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Егор Шарангович и Никита Комаров избежали дисквалификаций и смогут принять участие в матче со Швецией
Источник материала: Партизан
Дополнительных штрафных санкций со стороны Дисциплинарной комиссии IIHF по итогам эпизодов в матче со Словакией к игрокам сборной Беларуси Никите Комарову и Егору Шаранговичу не последовало.
Оба форварда смогут принять участие в ближайшем поединке со Швецией,
Матч состоится в воскресенье, 23 мая. Начало — в 16:15.
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Егор Шарангович и Никита Комаров избежали дисквалификаций и смогут принять участие в матче со Швецией
Дополнительных штрафных санкций со стороны Дисциплинарной комиссии IIHF по итогам эпизодов в матче со Словакией к игрокам сборной Беларуси Никите Комарову и Егору...
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