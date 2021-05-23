На саммите лидеров стран ЕС обсудят новые санкции против России

пишет rbc.ua Об этом заявила зампред Европейской комиссии Вера Йоурова в интервью "Чешскому радио",rbc.ua

Она сказала, что новые санкции должны также стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.





"Законные требования Европейского союза к российской стороне повторяются: прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", - сказала Йоурова.





Йоурова добавила, что разочарована подходом ряда других европейских стран и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.





Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.





Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.





К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.



