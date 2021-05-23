ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Погиб в борьбе за свободу»: посол США в Беларуси выразила соболезнования родным и близким Витольда Ашурка 7

23.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и родственникам политзаключенного Витольда Ашурка, передает «Радыё Свабода».



Как написала посол в Twitter, Витольд Ашурок погиб в борьбе за свободу и светлое будущее Беларуси, «и необходимо, чтобы его незаконное заключение и бессмысленная смерть» понесли ответственность.

Ранее Делегация ЕС в Беларуси выразила «глубокие соболезнования родственникам Ашурка, его друзьям и всем, кто его знал. Пусть хорошие воспоминания помогут тебе пережить это тяжелое время».

«Европейский Союз подчеркивает свое требование о немедленном освобождении всех политических заключенных и произвольно задержанных лиц. Его цель - привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси», - написала делегация 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол США в Беларуси Джули Фишер выразила глубокие соболезнования семье и родственникам политзаключенного Витольда Ашурка, передает «Радыё Свабода».
 
Новости дня
Новости разные
 
На северо-западе Китая погиб 21 участник ультрамарафона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by