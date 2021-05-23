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Беларусь 1: обыск в студии «Белсата» проходил из‑за нарушения законодательства о СМИ, шестеро сотрудников канала задержаны

23.05.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основанием для обыска в минской студии телеканала «Белсат» 21 мая стало «незаконное изготовление и распространение медиаконтента» (статья 23.5 КоАП); шестеро сотрудников телеканала, из которых большинство — технические, задержаны, сообщили в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».





В сюжете гостелеканала рассказали, что силовики нашли в студии форму милиционеров и МЧС, а «Белсат» «может быть причастен к маскараду с ряжеными силовиками».

«Форменное обмундирование сотрудников милиции с капитанскими погонами, МЧС, военные модели с нашивкой "Штурм" — все эти элементы ролевой игры нашли правоохранители за кулисами студии, где снималось ток-шоу "Кожны з нас" для этого польского телеканала», — утверждается в сюжете.

Ясно, что речь идет о костюмах для программ. Если бы силовики пришли в театр, то увидели бы "форму" многих времен и народов.

Также телеканал показал фрагмент разговора силовиков с двумя мужчинами в студии. Силовики спрашивают, откуда формы в студии и «кто вообще за это все отвечает». Мужчины говорят, что не знают.

21 мая силовики пришли в минскую студию «Белсата», где телеканал снимает программу «Кожны з нас».
 
 
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Основанием для обыска в минской студии телеканала «Белсат» 21 мая стало «незаконное изготовление и распространение медиаконтента» (статья 23.5 КоАП); шестеро...
 
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