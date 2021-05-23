Первый чемпионский состав БАТЭ. Где они сейчас – топовые тренеры, почитатель Лукашенко и организатор договорняков

20 лет назад БАТЭ, которому в этом году исполнилось 25 лет, мощно ворвался в элиту. Клуб воссоздали в 1996-м, за два сезона прошел сквозь беларусский минор и с первого же захода взял серебряные медали чемпионата. А еще через год, в 1999-м, примерил золотые награды. После чего становился первым в стране еще 14 раз.





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Сезон-1998 БАТЭ провел очень ярко. Команда сходу обозначила притязания на высокие места, проиграв лишь раз за первые девять туров. В итоге «желто-синие» на одно очко сумели опередить мощную «Белшину» (все решилось в последнем туре) и финишировали вторыми.





Зимой состав БАТЭ почти не изменился. Лидеры остались на месте. Хотя клуб мог покинуть Вадим Скрипченко – основной хавбек команды. Футболиста планировала арендовать «Тулуза», шедшая в лидерах Лиги 2. Скрипченко приехал во Францию, но выяснилось, что его физические кондиции не устраивают тренера «фиолетовых» Алена Жиреса. Контракт не заключили и беларус вернулся домой. Зато в симферопольскую «Таврию» уехал Сергей Кукалевич, а в «Шахтер» перебрался Сергей Сергель.





Укрепился Юрий Пунтус молодежью. Из столичного «Динамо-Юни» пришел молодой Александр Глеб, из слонимского «Коммунальника» – Андрей Диваков, а из «Локомотива-96» победитель Кубка Беларуси Виталий Рогожкин. Тренер был уверен, что эти футболисты усилят потенциал команды.





К чемпионату БАТЭ готовился основательно, проведя три заграничных сбора – в Словакии, Турции и Польше. Команда сыграла 25 матчей! Почти еще один сезон. Это нормальный тренд для того времени. Пауза между чемпионатами длилась с ноября по апрель и нужно было держать игроков в тонусе. К примеру, чемпион-98 «Днепр-Трансмаш» сыграл столько же, а «Неман-Белкард» и того больше – 31 встречу! Лучшим снайпером зимы у БАТЭ стал Артем Гончарик, забивший девять мячей. Лучшим же по всей «вышке» стал гродненец Сергей Цыбуль. На счету форварда 13 мячей, что немудрено с таким-то количеством игр.





– Подвели команду к сезону в неплохом состоянии. Задачи, как всегда, максимальные. Во-первых, борьба за золото. Во-вторых, выигрыш Кубка. В-третьих, достойный (прохождение нескольких этапов) дебют в Кубке УЕФА, – говорил на старте сезона Пунтус.





Газета «Прессбол» в предстартовых раскладах отмечала, что БАТЭ хоть и стал немного сильнее, скорее всего пролетит мимо медалей и финиширует на подходе к тройке.





Начинали борисовчане домашним матчем с «Торпедо-МАЗ» на реконструируемом «Городском». На стадионе шли работы по строительству второй трибуны, которая увеличит вместимость арены с 3,5 тысяч до шести, но даже в таких условиях на футбол пришло около пяти тысяч болельщиков.





«Автозаводцы» в ту пору были очень крепкой командой. В ростере Анатолия Юревича были такие футболисты, как Владимир Гольмак, Юрий Малеев, Олег Кононов, Андрей Довнар, Виктор Кукар, Михаил Мархель и Сергей Яромко. Матч получился упорным. На 37-й минуте Виталий Кутузов забил свой первый мяч в сезоне и вывел БАТЭ вперед. Но в начале второго тайма Гольмак счет сравнял. Победу хозяева вырвали в концовке благодаря голу Александра Лисовского.





Победа окрылила борисовчан и следующих троих соперников они просто разорвали. «Молодечно», «Нафтан» и «Свислочь-Кровля» были раздавлены с суммарным счетом 15:1. Семь из этих голов досталось «Нафтану». В этих встречах свой первый мяч за БАТЭ забил и Глеб. Полузащитник открыл счет в игре с командой из Осиповичей.





До конца первого круга БАТЭ крушил на своем пути всех – 13 матчей без поражений и россыпь голов. По четыре мяча получили «Лида» и брестское «Динамо», пять – «Торпедо-Кадино», по три – крепкие «Славия» и «Локомотив-96». Кроме того, прибили борисовчане набирающий обороты «Шахтер» Ивана Щекина и «Неман-Белкард». Была близка команда к виктории и над чемпионом из Могилева. БАТЭ вел дома 1:0, но на 93+ минуте «днепровец» Эдуард Болтрушевич сравнял счет и сохранил отставание своей команды от лидера в четыре очка.













В 15-м туре БАТЭ на минском «Динамо» играл с «Динамо». Это был первый выход борисовчан на легендарную арену. В 1998-м когда команды встречались впервые, матч проходил на «Орбите». Минчане в ту пору переживали трудные времена. Бизнесмен Евгений Хвастович распродал все активы и уехал, клуб временно перешел под крыло государства, а Юрий Чиж появится на горизонте лишь в декабре 99-го. В общем, денег не было, игроков, которые могли бы решать серьезные задачи, – тоже. Вот и барахтались «бело-голубые» в середине таблицы. В 98-м финишировали восьмыми, на экваторе чемпионата-99 шли девятыми. Между ними и «желто-синими» было 17 очков. Тем не менее «Динамо» выиграло. Единственный мяч забил Александр Вяжевич на 60-й минуте.





– Матч проигран вчистую. Если за предыдущие туры команда забила больше всех в чемпионате, то у ворот «Динамо» не создала практически ни одной голевой ситуации, – сокрушался после игры Юрий Пунтус.





Будущий чемпион потерпел первое (и единственное) поражение в чемпионате, но не в году. Чуть раньше, в мае, БАТЭ проиграл в полуфинале Кубка страны «Славии» (1:3), а в августе дважды разгромно влетел московскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Кубка УЕФА (1:7, 0:5). Две задачи из трех Пунтус завалил.





















В паузе между кругами БАТЭ вернул из того же «Локо» Николая Рындюка, который перебрался в Москву в 1997-м. Старт второй половины чемпионата ознаменовался пятью победами «желто-синих» кряду. Рындюх в этих матчах забил шесть мячей. А всего за второй круг наколотил девять.













БАТЭ побеждал, «Днепр-Трансмаш» терял очки и отставал в таблице. В 26-м туре БАТЭ минимально выиграл в Витебске (забил Рындюк), а «Днепр» оступился в Бресте , пропустив ничейный мяч от Романа Василюка на последней минуте. Финишный расклад был очень простым. Чтобы оформить чемпионство БАТЭ в четырех матчах нужно было набрать всего три очка. Тянуть долго команда Пунтуса не стала и уже в следующем туре 4 октября в Солигорске поставила точку в сезоне – 1:0. «Золотой мяч» забил Кутузов. Ну а дальше был легендарный борисовский паровозик.













– Главная причина наших успехов мне видится в максимализме. Руководство команды передало его ребятам. Зритель тоже привык к нашим победам и уже постоянно требует их от нас. Мы это все прекрасно понимаем, и в наших намерениях нет ни малейшего желания отказаться от поставленных целей. Победой в чемпионате наши задачи не ограничиваются. Дальше – международный уровень, – говорил Пунтус.













О Европе говорил и босс БАТЭ Анатолий Капский.





– Ничего не чувствую. Словно под наркозом. Разве что пробуждается чувство какой-то новой ответственности. Ступенечка еще одна пройдена. И надо работать. Чтобы оправдаться перед нашими болельщиками. Мы в долгу перед белорусским футболом. Потому что испачкались в тех играх с московским «Локомотивом». Поэтому через пару-тройку дней настанет новый период в моей жизни, в жизни команды. Мы будем работать для того, чтобы таких провалов больше не было и чтобы достойно представлять наш футбол на международной арене, – заявлял менеджер.













Слова Капского не разошлись с делом. В Европе с БАТЭ сейчас считаются. Дебют же в Лиге чемпионов у «желто-синих» получился приемлемым. Летом 2000-го команда сперва прошла армянский «Ширак» (1:1, 2:1), а затем оступилась со шведским «Хельсинборгом» (0:0, 0:3).

Чемпионы Беларуси-99. Где они сейчас





Поначалу тренерский штаб доверял более молодому Василию Хомутовскому, но с лета Федорович отвоевал себе место в рамке. Чемпионат вратарь закончил с лучшей сухой серией турнира в 383 минуты. Из БАТЭ за время игровой карьеры голкипер отлучался лишь раз – в 2004-м полгода провел в «Нафтане». Четырежды становился чемпионом Беларуси и однажды выиграл Кубок. Карьеру завершил в 2007-м и стал тренером вратарей борисовчан. Сейчас готовит голкиперов в резервной команде клуба.









Хомутовский построил отличную карьеру. Становился чемпионом Румынии со «Стяуа» и шумел с командой в еврокубках, брал Кубок с «Петролулом», выступал за немецкие «Карл-Цейсс» и «Аугсбург», российские «Томь», московское «Динамо» и «Амкар». Заканчивал в 2015-м в минском «Динамо», где и начал работать тренером вратарей. В 2019-м вместе с брестским «Динамо» выиграл чемпионат страны как тренер.





Летом 2020 года, после президентских выборов, примкнул к Свободному объединению спортсменов. Требовал новых выборов и прекращения насилия со стороны силовиков. Руководители брестчан давило на тренера за его позицию и Хомутовский уволился.





Для защитника чемпионство с БАТЭ – венец карьеры. Вскоре после сезона защитник, поигравший до этого за «Луч» и бобруйский «Шинник», получил тяжелую травму и вынужденно закончил с футболом. Тренером не стал. Работает в торговом доме «Ждановичи».













Через три года получил тяжелую травму, закончил и поступил в БГУФК на тренера по футболу. С 2004 по 2006 год работал тренером дубля борисовчан, а затем был помощником Игоря Криушенко в основе. В ноябре 2007-го возглавил клуб. Через год впервые вывел БАТЭ в группу Лиги чемпионов. В Борисове проработал до октября 2013-го, а затем уехал тренировать в российскую Премьер-лигу. Работал в «Кубани», «Урале», «Уфе» и ЦСКА. Весной 2021-го расстался с «армейцами» и возглавил «Краснодар».









Летом 2001-го перебрался в «Сиену», выступавшей в Серии В. Правда, в отличие от форварда Виталия Кутузова Рогожкин через полгода вернулся домой, а не остался в Италии. Играл за БАТЭ, «Торпедо-СКА», «Нафтан», «Неман» и «Слуцк». После окончания карьеры стал детско-юношеским тренером в БАТЭ. Одно время возглавлял дубль клуба и «Смолевичи» – фарм «желто-синих». Сейчас тренирует команду ребят 2009 года рождения, с которыми в прошлом году выиграл чемпионат Минска.









В 1999-м был одним из самых возрастных игроков команды Пунтуса. После золота уехал в «Неман-Белкард», где провел еще два очень хороших сезона, и закончил. Поработал администратором в «Шахтере», а потом ушел в сферу, которая никак не связана с футболом.





Играть в футбол Акулич закончил в «Минске» (тогда команда называлась «Смена») в 2003-м. Там же стал тренером-оператором, но потом отучился на массажиста и почти 15 лет разминал мышцы игрокам «Дариды», БАТЭ, «Руденска» и «Минска». Несколько лет назад решил попробовать себя детским тренером и ушел во франшизу «Юниор».









В 2002-м завоевал с БАТЭ свой второй титул чемпиона и ушел в «Нафтан». Также поиграл за брестское «Динамо», ПМЦ из Постав и вторую команду МТЗ-РИПО. Став тренером, работал в БАТЭ и минском «Торпедо». В январе 2020-го вошел в тренерский штаб Игоря Ковалевича в «Нем





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