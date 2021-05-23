Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители четырех деревень Беларуси лишились комфортной жизни. В Минской области обрушился автомобильный мост через реку Рова. Теперь, чтобы попасть в больницу или в школу нужно ехать в объезд. На месте событий побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Движение на этой автодороге было интенсивным. Мост через реку Рова – своеобразный шелковый путь для грузовиков лесоперерабатывающих предприятий. Сейчас этот участок закрыт. На объезд через ближайшие поселки уйдет лишних восемь километров. Страдает логистика не только производств: местным жителям на время придется подстраиваться под новые обстоятельства.

Мост рухнул под многотонным грузовиком. Правда, он успел проскочить место обрушения. Машина до сих пор стоит недалеко от разлома. Пострадала и легковушка. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты.

«Река разлилась после сильных дождей, но это не усложняет нам работу на данном этапе. Будем демонтировать и разбирать старый мост, и будет уже по новому проекту строиться новый», – сказал старший мастер филиала Мостостроительного управления Олег Цвирко.

В округе четыре деревни, и для них это мост жизни: через него быстрее добраться в больницу, школу, на работу, он соединял семьи.

«Мост нужен всем, абсолютно всем. Это южное направление. Получается, Семеньковичи, Черневичи, Шабыньки случись что, вот как скорой? Пока она проедет километров 20 по кругу. И получается, если дорога разбита, человеку плохо, как доехать?» – спросила местная жительница Людмила Москалькова.

«У нас на подвозе 90%. У нас только пять ребят, которые получились на той стороне моста. Но мы привозим. Немножко дальше получается, потому что объездная дорога. Сложности, что гравийная и все», – рассказала директор Новосельской средней школы Борисовского района Ольга Демидчик.

Для местных появился новый временный пешеходный мост. Автомаршруты перераспределили – хоть карту выдавай. Движение регулируют сотрудники милиции.

«Был оперативно организован объезд данного участка дороги. Легковой транспорт объезжает по гравийной дороге, а также по асфальтобетонной дороге через деревню Палелиум, Забашевичи, Слободка. Мы пускаем туда весь легковой транспорт и транспорт до 3,5 тонн», – заявил начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД Сергей Ильюшенок.

Грузовики идут в обход. Для этого определили несколько маршрутов и добавили новые временные дорожные знаки.

«Есть несколько версий произошедшего. Это нарушение при проектировании моста и его эксплуатации. Одна из пострадавших машин была грузовой, поэтому проверяется законность переезда данной машины через этот мост», – сказал заместитель начальника Борисовского районного отдела Следственного комитета Виталий Артюшкевич.

После осмотра участка взвесят грузовик, который не выдержала переправа. Это поможет выявить нарушения и понять причины обрушения.

Сейчас в Беларуси 840 сооружений не удовлетворяют по грузоподъемности современным нормативным нагрузкам. Одновременно отремонтировать и восстановить все конструкции сложно. Поэтому усилен контроль за движением тяжеловесных грузов.