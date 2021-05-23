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В Минской области обрушился автомобильный мост через реку Рова
23.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители четырех деревень Беларуси лишились комфортной жизни. В Минской области обрушился автомобильный мост через реку Рова. Теперь, чтобы попасть в больницу или в школу нужно ехать в объезд. На месте событий побывала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Движение на этой автодороге было интенсивным. Мост через реку Рова – своеобразный шелковый путь для грузовиков лесоперерабатывающих предприятий. Сейчас этот участок закрыт. На объезд через ближайшие поселки уйдет лишних восемь километров. Страдает логистика не только производств: местным жителям на время придется подстраиваться под новые обстоятельства.
Мост рухнул под многотонным грузовиком. Правда, он успел проскочить место обрушения. Машина до сих пор стоит недалеко от разлома. Пострадала и легковушка. Жертв нет. Сейчас на месте работают специалисты.
«Река разлилась после сильных дождей, но это не усложняет нам работу на данном этапе. Будем демонтировать и разбирать старый мост, и будет уже по новому проекту строиться новый», – сказал старший мастер филиала Мостостроительного управления Олег Цвирко.
В округе четыре деревни, и для них это мост жизни: через него быстрее добраться в больницу, школу, на работу, он соединял семьи.
«Мост нужен всем, абсолютно всем. Это южное направление. Получается, Семеньковичи, Черневичи, Шабыньки случись что, вот как скорой? Пока она проедет километров 20 по кругу. И получается, если дорога разбита, человеку плохо, как доехать?» – спросила местная жительница Людмила Москалькова.
Для местных появился новый временный пешеходный мост. Автомаршруты перераспределили – хоть карту выдавай. Движение регулируют сотрудники милиции.
Грузовики идут в обход. Для этого определили несколько маршрутов и добавили новые временные дорожные знаки.
После осмотра участка взвесят грузовик, который не выдержала переправа. Это поможет выявить нарушения и понять причины обрушения.
Сейчас в Беларуси 840 сооружений не удовлетворяют по грузоподъемности современным нормативным нагрузкам. Одновременно отремонтировать и восстановить все конструкции сложно. Поэтому усилен контроль за движением тяжеловесных грузов.
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Для местных жителей возвели временный пешеходный мост.
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