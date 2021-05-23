Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По стране ожидаются грозы, сильный ветер - его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. В Минске гроза ожидается до 14:00, неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Как вести себя при грозе – советы МЧС

Нужно помнить, что во время грозы наибольшую опасность представляет молния: она может поразить человека или ударить в здание и вызвать пожар. Чтобы обезопасить себя, нужно знать несколько правил.

Если во время грозы вы находитесь в квартире, доме или любом другом здании, следует отключить все электроприборы и не подходить к телефону. Нужно ликвидировать сквозняки, плотно закрыть окна и дымоходы. Не стоит сидеть у окна, печи, камина или массивных металлических предметов, находится на крыше и на чердаке.

"Оказавшись во время грозы на улице, лучше всего покинуть открытое пространство и укрыться в помещении или в подъезде любого дома. Под козырьком здания не рекомендуется прикасаться к стене. Нельзя пользоваться мобильным телефоном и стоять вблизи высоких столбов, рекламных щитов и прочих конструкций", – рассказали в МЧС.

Водителям, находящимся за рулем автомобиля, рекомендуется прекратить движение. Необходимо закрыть окна, опустить антенну, заглушить двигатель и переждать разгул стихии в машине.

Во время грозы в лесу стоит держаться подальше от высоких отдельно стоящих деревьев. Можно укрыться между низкорослыми деревьями с густыми кронами.

"На открытой местности, например, в поле, в непогоду не следует стоять на возвышенностях, у опор линий электропередачи и под проводами, лучше поискать яму или овраг, где можно спрятаться", – советуют спасатели.

Если непогода застала врасплох на водоеме, лучше всего выйти из воды, отойти подальше от берега и найти укрытие. Рыбачить во время грозы также не стоит: снасти являются проводником для электричества при ударе молнии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций не стоит пытаться справиться с ними самостоятельно – лучше обратиться в МЧС.