Нужна помощь. В Минске пропала 14-летняя девушка

Источник материала: Onliner

В Минске в районе Каменногорской улицы пропала 14-летняя Полина Леонюк, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел». Девушка ушла из дома 21 мая около 16 часов и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Дома Полину ждет ее мама.

Приметы девушки: рост 162 сантиметра, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. В день исчезновения Полина была одета в куртку болотного цвета (как на снимке), белую оверсайз-байку, черные брюки и темные кроссовки со светлой подошвой. При себе был черный рюкзак.





Если вы видели Полину, сообщите об этом по номерам волонтеров +375 (33) 666-60-33, +375 (33) 666-68-56 или по телефону милиции 102.