ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нужна помощь. В Минске пропала 14-летняя девушка

23.05.2021 12:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Минске в районе Каменногорской улицы пропала 14-летняя Полина Леонюк, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел». Девушка ушла из дома 21 мая около 16 часов и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно. Дома Полину ждет ее мама.

Приметы девушки: рост 162 сантиметра, нормальное телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. В день исчезновения Полина была одета в куртку болотного цвета (как на снимке), белую оверсайз-байку, черные брюки и темные кроссовки со светлой подошвой. При себе был черный рюкзак.

Нужна помощь. В Минске пропала 14-летняя девушка

Если вы видели Полину, сообщите об этом по номерам волонтеров +375 (33) 666-60-33, +375 (33) 666-68-56 или по телефону милиции 102.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске в районе Каменногорской улицы пропала 14-летняя Полина Леонюк, сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел». Девушка ушла из дома 21 мая около 16 часов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by